SpaceXAI ha lanciato ufficialmente Grok 4.5 dopo il debutto in beta privata e la quotazione in borsa. Elon Musk lo ha definito un modello "opus-class", paragonabile ai leader di Anthropic ma più veloce, economico e con efficienza token raddoppiata. Questa combinazione, se confermata, è un fattore competitivo cruciale nel mercato AI.

Un modello versatile per lavoro cognitivo e ingegneristico

Presentato come un "workhorse", Grok 4.5 è progettato per attività automatizzabili: sviluppo software (coding e app), compiti d'ufficio, ricerca, scrittura e lavoro cognitivo.

Studi interni evidenziano una "efficienza token due volte maggiore" rispetto ad altri modelli, un vantaggio economico significativo per le aziende.

I benchmark proprietari posizionano Grok 4.5 come diretto concorrente dei modelli avanzati. Musk ha affermato su X che è paragonabile a Opus 4.7 di Anthropic, ma "molto più veloce e più economico". Nonostante performance di alto livello, non supera i migliori della categoria in termini assoluti.

Token economy e prestazioni tecniche

Economicamente, Grok 4.5 offre 2 $ per milione di token in ingresso e 6 $ per milione in uscita, valori significativamente inferiori rispetto a Opus 4.7 (5 $ input / 25 $ output) e alle versioni premium di OpenAI (Sol a 5 $/30 $, Luna a 1 $/6 $).

Questo pricing aggressivo mira a ridurre il costo per operazione e a incrementare l'accessibilità.

Tecnicamente, Grok 4.5 raggiunge un throughput di circa 80 token al secondo, riducendo il consumo medio di token per risposta. Nel benchmark SWE Bench Pro, ha generato circa 15.954 token di output per task (4,2 volte meno rispetto a Opus 4.8), dimostrando efficienza in velocità e costo operativo.

Grok 4.5 è accessibile tramite Grok Build, integrato in Cursor e dalla console SpaceXAI. L'accesso è limitato in alcune regioni (es. Unione Europea), con possibili ritardi. La strategia di SpaceXAI si concentra su efficienza e valore, posizionando Grok 4.5 come contendente solido per i workload pratici e orientato al pubblico business. L'efficienza è la chiave competitiva nell'AI frontier.