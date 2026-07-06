Nicolò Zaniolo potrebbe diventare uno dei protagonisti delle prossime settimane di mercato. Il rinnovo con l'Udinese sarebbe infatti in una fase di stallo e la Juventus starebbe monitorando con attenzione gli sviluppi della situazione, pronta a inserirsi qualora si aprissero margini per una trattativa. Sul fronte Napoli, invece, Massimiliano Allegri avrebbe individuato in Raoul Bellanova il rinforzo ideale per la corsia destra, mentre intorno alla Roma continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul futuro di Mason Greenwood, ritenuto il principale obiettivo offensivo dei giallorossi.

Zaniolo torna nel mirino della Juventus, Bellanova piace al Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, i dialoghi tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese per il rinnovo di contratto non avrebbero ancora prodotto la fumata bianca. Una situazione che potrebbe favorire l'inserimento della Juventus, alla ricerca di un trequartista da schierare alle spalle della punta. Le difficoltà incontrate nella corsa a Brahim Diaz avrebbero infatti riportato il nome dell'ex Roma e Galatasaray tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera. L'Udinese sarebbe disposta ad ascoltare offerte, ma partirebbe da una valutazione di circa 20 milioni di euro. Per abbassare l'esborso economico, la Juventus potrebbe mettere sul tavolo diversi nomi come Vasilije Adzic, magari attraverso un prestito o inserendo un diritto di riacquisto, formula che consentirebbe ai bianconeri di mantenere il controllo sul giovane talento montenegrino.

Anche il Napoli continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di consegnare ad Allegri una rosa il più possibile completa già per il ritiro di Dimaro. Tra le priorità del tecnico ci sarebbe l'acquisto di un esterno destro e uno dei nomi maggiormente apprezzati sarebbe quello di Raoul Bellanova. Il laterale dell'Atalanta verrebbe considerato il profilo ideale per caratteristiche atletiche e capacità di spinta. Il club bergamasco lo valuterebbe intorno ai 15 milioni di euro e, secondo le indiscrezioni, anche il calciatore avrebbe dato il proprio gradimento a un eventuale trasferimento in maglia azzurra.

Cerchione: "La Roma lavora per Greenwood, attenzione all'Atletico Madrid"

A tenere banco in casa Roma è invece la ricerca di un esterno offensivo.

Nelle ultime ore hanno fatto discutere le dichiarazioni del giornalista Luca Cerchione, intervenuto ai microfoni di OcwSports, che ha ridimensionato le voci su Alejandro Garnacho, indicando invece Mason Greenwood come il vero obiettivo dei giallorossi. "Stanno circolando queste voci che vorrebbero la Roma su Garnacho ma a oggi a Trigoria stanno lavorando alacremente per arrivare a Mason Greenwood. Quindi mi aspetto a breve un'offerta ufficiale per l'inglese, perché altrimenti la Roma rischia di fare la fine dell'Inter con Palestra. Questo perché sul ragazzo c'è anche l'Atletico Madrid. Allo stesso tempo va dato merito alla società giallorossa di essere stata la prima ad aver creduto in Greenwood, tanto è vero che i primi contatti risalirebbero addirittura a maggio".