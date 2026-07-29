Cyera ha siglato una lettera d’intenti il 28 luglio 2026 per l’acquisizione di Oasis Security per circa 1 miliardo di dollari. L’operazione, finanziata principalmente in contanti con una quota minoritaria in azioni Cyera, mira a integrare la tecnologia di Oasis nella piattaforma unificata di identità e data security di Cyera. L’obiettivo è garantire un controllo efficace sugli agenti AI, la cui presenza nelle infrastrutture aziendali è in costante crescita.

Fondata nel 2022, Oasis Security si è distinta per la sua specializzazione nella sicurezza delle identità non-umane, includendo agenti AI, chiavi API, token e account di servizio.

Questi ambiti sono stati identificati come prioritari nei moderni modelli di rischio aziendale. Prima dell’accordo, Oasis aveva raccolto circa 195 milioni di dollari da investitori come Accel, Craft Ventures e Cyberstarts, superando i 150 milioni di dollari in ricavi annui ricorrenti, pur mantenendo una posizione non profittevole.

La strategia di Cyera: focus sulle identità non-umane

Cyera, che a maggio-giugno 2026 ha raggiunto una valutazione di 12 miliardi di dollari grazie a un recente round di finanziamento da 600 milioni, ha individuato in Oasis la soluzione strategica per gestire l’esposizione derivante dal proliferare delle identità non-umane. Questa integrazione risponde a un’esigenza cruciale: assicurare un controllo continuo, contestualizzato e basato su policy rigorose su chi (o cosa) accede a quali dati e in quale contesto.

Tale approccio è fondamentale in scenari dove gli agenti AI operano autonomamente e temporaneamente, superando i limiti dei modelli tradizionali basati su permessi statici.

Le grandi imprese Fortune 500 sono proiettate a utilizzare oltre 150.000 agenti AI entro il 2028, un incremento significativo rispetto alle poche decine del 2025. Questo scenario ha reso la sicurezza delle identità non-umane una priorità strategica di primo piano. Cyera capitalizza su questa opportunità rafforzando la sua piattaforma centrale: un layer di fiducia che combina la visibilità sui dati (accessi, sensibilità, contesto operativo) con una governance dinamica, estesa sia alle identità umane che a quelle automatizzate.

Espansione e acquisizioni: un trend consolidato

L’acquisizione di Oasis si inserisce in una serie di operazioni mirate. Nel maggio 2026, Cyera aveva acquisito Genie Security per circa 50 milioni di dollari, seguita dall’acquisto di Ryft per circa 100 milioni ad aprile, e in precedenza Trail Security per 162 milioni. Queste operazioni hanno consolidato la sua presenza nel campo della sicurezza agentica e del DSPM (Data Security Posture Management). Il piano è chiaro: trasformare Cyera in un hub coeso per la sicurezza dei dati nell’era AI, combinando la gestione degli accessi agentici, la data governance e il controllo continuo sulle identità automatizzate.

Un’accelerazione supportata da capitali e visione di mercato

Questa spinta strategica è sostenuta da un robusto supporto finanziario. Tra gennaio e giugno 2026, Cyera ha raccolto 400 milioni di dollari in un round F, triplicando la sua valutazione a 9 miliardi. A fine giugno è seguito un ulteriore round G da 600 milioni, che ha portato la valutazione a 12 miliardi. Nonostante la redditività non sia ancora stata raggiunta, i ricavi ricorrenti in crescita, uniti a un solido portafoglio clienti (che include grandi realtà enterprise) e alle operazioni strategiche, delineano una chiara traiettoria verso la leadership nel mercato delle soluzioni di sicurezza per dati e AI.

Implicazioni e prospettive future

Per i clienti e i partner di Oasis, l’acquisizione garantisce continuità: la piattaforma e il team di Oasis rimarranno operativi, ora potenziati da un contesto dati e risorse aggiuntive. In prospettiva, Cyera mira a unire identità, accesso e dati in un’unica visione coerente e automatizzata, essenziale per prevenire esiti imprevedibili generati da agenti AI mal gestiti. L’operazione evidenzia un trend significativo: le aziende di cybersecurity stanno concentrando competenze, talenti e prodotti attorno alla governance dei sistemi autonomi. La sfida non è più solo difensiva, ma anche abilitante. Il marketplace della fiducia digitale si sta ridefinendo attorno all’interazione uomo-macchina e ai confini tra automazione e sicurezza.

Cyera dimostra così di voler non solo rispondere ai rischi emergenti, ma di diventare un’infrastruttura abilitante per una governance consapevole del rischio correlato all’era AI. Il percorso è in evoluzione, ma la traiettoria è chiara e ambiziosa.