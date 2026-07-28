Dario Amodei, fondatore e CEO di Anthropic, ha chiarito la sua posizione sui modelli open‑weight nell'intelligenza artificiale. In un blog post del 27 luglio 2026, Amodei ha smentito di aver mai sostenuto un divieto generalizzato. La sua dichiarazione giunge in un periodo di acceso dibattito, acceso anche da una lettera aperta di Nvidia, Meta, Microsoft, Hugging Face e Mistral, che esortava a evitare restrizioni premature sull'AI. Amodei, pur condividendo alcune preoccupazioni, ha tracciato una distinzione cruciale: il pericolo non risiede nei modelli open‑weight privi di capacità pericolose, che egli considera un bene pubblico, ma nella potenziale minaccia di governi autoritari che potrebbero sviluppare AI letali e difficili da controllare.

Open‑weight: risorsa per l'innovazione

Secondo Amodei, i modelli open‑weight senza capacità pericolose sono una risorsa preziosa per l'ecosistema tecnologico. Offrono valore a imprese, sviluppatori e ricercatori, con un costo operativo limitato al solo "compute". L'accesso libero a questi strumenti è un catalizzatore per l'innovazione, non un rischio intrinseco, favorendo ricerca e applicazioni in numerosi settori.

Timori: AI autoritaria e minacce globali

La principale preoccupazione di Amodei si concentra sull'impiego dell'intelligenza artificiale da parte di governi autoritari, in particolare la Repubblica Popolare Cinese. Egli teme che Pechino possa utilizzare l'AI per ottenere una superiorità militare permanente o per intensificare la repressione interna.

In tali scenari, i modelli open‑weight presentano sfide significative nel monitoraggio e nell'applicazione di garanzie efficaci. Una volta rilasciati, i "pesi" non possono essere ritirati, rendendo complesso il controllo del loro utilizzo e delle potenziali applicazioni dannose. Amodei ha anche menzionato il rischio di attacchi biologici facilitati dall'AI, oltre a quelli di cybersecurity, sottolineando la difficoltà di applicare "guardrail" a modelli aperti, citando un rapporto del UK AI Security Institute.

Regolazione mirata e cooperazione internazionale

Amodei ha respinto l'idea di un divieto generalizzato sui modelli open‑weight, definendola una "misura non utile". Ha proposto un approccio più mirato, basato su tre fronti.

Il primo è la limitazione dell'accesso cinese ai chip avanzati, una politica già in atto negli Stati Uniti. Il secondo è l'adozione di misure contro la distillazione abusiva, una tecnica che implica il furto di proprietà intellettuale. Infine, Amodei promuove la creazione di un organismo di valutazione della sicurezza dei modelli AI. Questo organismo, per essere efficace, dovrebbe avere una portata globale, coinvolgendo attivamente anche la Cina. L'obiettivo sarebbe stabilire standard e protocolli di sicurezza condivisi, specialmente per affrontare problematiche critiche come lo sviluppo di armi biologiche basate sull'AI, un campo in cui la cooperazione internazionale potrebbe essere possibile anche con attori geopolitici complessi.

Ha notato che l'amministrazione Trump si è mossa in questa direzione, indicando un potenziale consenso.

Il dibattito nel settore AI e le dinamiche geopolitiche

L'intervento di Amodei si inserisce in un contesto industriale e geopolitico in fermento. La lettera aperta promossa da Nvidia e sottoscritta da numerose aziende riflette una diffusa preoccupazione per l'imposizione di "restrizioni premature". La posizione di Anthropic, pur non essendo apertamente contraria ai modelli aperti, si distingue per l'enfasi sui rischi legati all'uso statale autoritario, evidenziando una divergenza interna all'industria. Parallelamente, il successo crescente dei modelli open‑weight cinesi, come GLM‑5.2 di Z.ai e Kimi K3 di Moonshot AI, ha intensificato il dibattito.

Questi modelli, pur offrendo accesso economico e prestazioni elevate, sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla rapidità della loro diffusione. Alcune ricerche recenti suggeriscono che le politiche di contenimento USA abbiano paradossalmente accelerato la costruzione e la diffusione di ecosistemi AI open‑weight in Cina, configurandosi come una risposta strategica.

Equilibrio tra apertura e sicurezza

In sintesi, la visione di Dario Amodei per il futuro dell'intelligenza artificiale si fonda su un delicato equilibrio. Egli propugna un'apertura responsabile anziché un divieto indiscriminato, favorendo l'adozione di perimetri di sicurezza specifici e mirati. Il suo approccio è orientato verso una collaborazione globale, che riconosca il valore intrinseco dei modelli open‑weight, senza ignorare i rischi geopolitici reali che essi possono comportare, specialmente se impiegati da regimi autoritari. L'obiettivo è massimizzare i benefici dell'AI mantenendo un controllo efficace sulle sue potenziali minacce.