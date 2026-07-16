Un grave incidente stradale è stato registrato nel pomeriggio del 16 luglio in Sila. Il bilancio dello schianto avvenuto lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio di Spezzano della Sila, è di un morto e un ferito in codice rosso. La tragedia si è verificata nei pressi di Fago del Soldato, poco prima di una galleria, al chilometro 59,800. A perdere la vita è stato un uomo di 43 anni, mentre un 32enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale.

La dinamica dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’auto ha urtato violentemente il guard-rail, per poi finire oltre la carreggiata. L’impatto non ha lasciato scampo al 43enne che si trovava a bordo della vettura. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di San Giovanni in Fiore in condizioni definite serie.

Schianto sulla Silana Crotonese: soccorsi e rilievi per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale, la polizia municipale di Spezzano della Sila e il personale Anas. Le squadre operative hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo coinvolto.

Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause dello schianto. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi e resta da stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo della Fiat Panda. I rilievi tecnici serviranno a ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente e verificare ogni elemento utile, dalle condizioni della strada alla dinamica dell’impatto.

Statale 107 bloccata dopo l’incidente in Sila: traffico rallentato e strada messa in sicurezza

L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione sulla Statale 107 “Silana Crotonese”, con rallentamenti e limitazioni al traffico in entrambe le direzioni durante le attività di soccorso e di messa in sicurezza.

La gestione della viabilità è stata affidata agli operatori presenti sul posto per permettere lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza.

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle strade montane calabresi, spesso caratterizzate da tratti complessi e condizioni di guida che richiedono particolare prudenza. Nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per definire con certezza responsabilità e cause dell’incidente.