Waze ha rilasciato un aggiornamento che integra l'assistente AI Gemini di Google, introducendo nuove funzionalità intelligenti: navigazione personalizzata, segnalazioni vocali, modalità per motociclisti e un'esperienza di guida meno invasiva.

Navigazione AI personalizzata

La navigazione personalizzata sfrutta cronologia spostamenti e analisi traffico per itinerari su misura, basati sullo stile di guida dell'utente. Funzione attiva, disattivabile. L'app fonde dati aggregati e comportamentali per una navigazione contestuale.

Gemini: segnalazioni e ricerche vocali

L'integrazione di Gemini estende le capacità vocali. Il Conversational Reporting permette di segnalare chiusure stradali o indirizzi errati parlando, senza digitare. La ricerca vocale conversazionale (beta) consente di chiedere “Trova un bar aperto ora” o “Dove posso parcheggiare vicino al Grand Mall?”, ottenendo opzioni. L'app diventa un assistente proattivo, migliorando sicurezza ed esperienza al volante.

Modalità "Less Chatty"

La modalità «less chatty» è per chi preferisce musica o podcast senza interruzioni. Waze riduce le comunicazioni vocali, limitandosi agli avvisi essenziali (traffico pericoloso, svolte, cambi di corsia), garantendo sicurezza.

Modalità Moto ottimizzata

Waze introduce la modalità Moto, ottimizzata per veicoli a due ruote. L'AI include percorsi più adatti e segnala pericoli specifici: buche, dossi, passaggi pedonali rialzati, ponti stretti e fine delle spalle. Già attiva in alcuni paesi con forte uso di due ruote, con espansione a breve.

L'aggiornamento trasforma Waze in un compagno digitale che apprende il profilo del guidatore, risponde alle richieste e si adatta al contesto stradale. L'equilibrio tra AI, personalizzazione e sicurezza è una strategia matura.