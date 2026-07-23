Google ha espresso forte preoccupazione, dichiarando che il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea sta danneggiando significativamente prodotti molto apprezzati e di uso quotidiano per milioni di utenti europei. L'azienda ha specificato che le nuove normative UE stanno avendo un impatto negativo su servizi fondamentali come la ricerca Google e il sistema operativo Android, pilastri dell'esperienza digitale in Europa.

In una comunicazione ufficiale, il colosso tecnologico ha ribadito che il "DMA dell'Ue danneggia prodotti amati dagli europei", evidenziando come le modifiche richieste stiano già limitando l'accesso e la qualità di funzionalità chiave.

Google ha sottolineato che tali restrizioni hanno portato a cambiamenti tangibili nell'esperienza utente, in particolare per la visibilità dei risultati di ricerca e la gestione delle applicazioni sui dispositivi Android.

Le implicazioni del DMA per Google

Il Digital Markets Act, concepito per regolare le grandi piattaforme digitali, impone a Google obblighi specifici: la condivisione di dati sulle ricerche e l'apertura del sistema operativo Android alla concorrenza. L'obiettivo è permettere ad altre aziende di offrire servizi alternativi, promuovendo maggiore competizione e trasparenza per gli utenti europei. Google ha tuttavia manifestato serie preoccupazioni, temendo che tali obblighi possano ridurre la qualità complessiva dei prodotti offerti e frenare l'innovazione.

L'azienda ha inoltre evidenziato che l'adeguamento alle nuove disposizioni comporta rilevanti cambiamenti tecnici e organizzativi, con potenziali ripercussioni sull'esperienza degli utenti finali.

Il Digital Markets Act: obiettivi e disposizioni

Il Digital Markets Act rappresenta una normativa europea cruciale, applicabile alle cosiddette "gatekeeper", ovvero le grandi piattaforme digitali con posizione dominante nel mercato online. Il regolamento stabilisce obblighi specifici per queste aziende, con la finalità di prevenire pratiche anticoncorrenziali e favorire un ecosistema digitale più equo e aperto. Tra le principali disposizioni del DMA figurano l'obbligo di consentire agli utenti di disinstallare applicazioni preinstallate, la possibilità di scegliere servizi alternativi e la condivisione di dati con concorrenti autorizzati. Tali regole sono state ideate per offrire maggiore libertà di scelta e una migliore tutela agli utenti, oltre a stimolare la sana concorrenza tra le imprese tecnologiche.