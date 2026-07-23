Il 22 luglio 2026, ServiceNow ha annunciato un investimento di 40 milioni di dollari in BusinessNext, azienda indiana specializzata in soluzioni AI per il settore bancario. L’operazione valuta BusinessNext circa 700 milioni di dollari e conferisce a ServiceNow una quota di circa il 5% della compagnia.

Alleanza strategica per l'automazione bancaria

Fondata nel 2002 come CRMNext e ribattezzata BusinessNext nel 2022, l’azienda indiana ha sviluppato una piattaforma basata su agenti AI, progettata per automatizzare i workflow bancari, garantendo al contempo la protezione dei dati sensibili dei clienti su infrastrutture AI private.

L’investimento di ServiceNow non solo fornisce un significativo supporto finanziario, ma apre anche a BusinessNext l'accesso alla rete globale di vendita di ServiceNow. Questa alleanza strategica mira a creare sinergie tra l'automazione dei processi front-office, gestiti da BusinessNext, e quella del back-office, punto di forza di ServiceNow.

Crescita e visione globale di BusinessNext

BusinessNext ha registrato nell’ultimo anno fiscale un fatturato di circa 32 milioni di dollari, operando già in modo redditizio. La sua clientela include oltre 70 istituzioni finanziarie in India, Sud-Est asiatico, Medio Oriente e Stati Uniti, tra cui spiccano la Reserve Bank of India, State Bank of India e HDFC Bank.

Circa la metà dei ricavi dell'azienda proviene dai mercati esteri, considerati fondamentali per la sua futura crescita.

Scelta mirata per l'espansione

La decisione di BusinessNext di accettare l’investimento da ServiceNow, preferendolo a un finanziatore tradizionale, riflette una chiara volontà di accelerare la propria espansione globale. Tale scelta è motivata dalla possibilità di sfruttare il network e l'expertise tecnologica di ServiceNow. Questa strategia consentirà alla piattaforma di BusinessNext, focalizzata sul banking agentico, di integrarsi con il portafoglio di automazione di ServiceNow, facilitando la vendita congiunta delle soluzioni combinate alle istituzioni finanziarie.

Percorso di valore e sviluppo

Con oltre 1.300 dipendenti, BusinessNext ha visto un notevole incremento del proprio valore, passando da una valutazione di circa 181 milioni di dollari nel 2021 a quella attuale. L'azienda ha già raccolto più di 60 milioni di dollari da investitori come Avataar Ventures, Norwest Venture Partners e Ascent Capital. L’operazione con ServiceNow innesca una nuova fase di crescita, sostenuta da capitale, un'ampia base di utenti e un'infrastruttura commerciale globale potenziata.

Implicazioni per il mercato dell'AI bancario

Per ServiceNow, questo investimento rappresenta un'importante espansione della propria offerta AI nel settore finanziario. L'integrazione delle tecnologie di front-office di BusinessNext con gli agenti AI e i workflow di back-office di ServiceNow rafforza la proposta della Financial Services Operations Platform di ServiceNow, che combina AI, dati e automazione per trasformare processi bancari complessi.

In prospettiva, la partnership punta a capitalizzare un mercato in rapida crescita: quello del banking AI, dove la domanda di automazione, sicurezza e governance è in costante aumento. L’integrazione con BusinessNext potenzia la capacità di ServiceNow di offrire soluzioni end-to-end, coordinate e scalabili. Questo investimento strategico da 40 milioni di dollari è destinato a ridefinire l'approccio all'innovazione bancaria basata sull'AI, unendo automazione intelligente, infrastrutture private e una rete globale per una nuova generazione di soluzioni finanziarie.