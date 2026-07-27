Donald Trump ha notevolmente intensificato la sua presenza su Truth Social, inondando la piattaforma con oltre trenta post in un arco di poche ore. Una parte significativa di questi contenuti è stata generata o modificata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, riflettendo una visione personalizzata della realtà. Tra le numerose pubblicazioni, il tycoon ha condiviso diverse immagini che lo ritraggono con l'iconico cappellino rosso recante la scritta "Trump 2028". Questo accessorio, già sfoggiato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca di venerdì sera, ha accompagnato una battuta sulla sua potenziale candidatura alle elezioni presidenziali del 2028, nonostante il limite costituzionale che prevede un massimo di due mandati.

In una delle foto più discusse, Trump è immortalato mentre fuma un robusto sigaro cubano.

Tra Intelligenza Artificiale e Icone Storiche

Accanto ai post che aggiornano costantemente la situazione in Iran, Trump ha pubblicato un'immagine generata dall'AI che lo vede affiancato al carismatico presidente democratico John Fitzgerald Kennedy (JFK) di fronte alla Casa Bianca. Un'altra suggestiva rappresentazione lo ritrae in una postura decisamente eroica, mentre afferra la mano del primo presidente americano, George Washington, impedendogli di precipitare in un dirupo. Lo sfondo di questa immagine è arricchito dai maestosi volti presidenziali scolpiti nel Mount Rushmore, e in alto a destra spicca la didascalia: "Il passato stava per cambiare, la storia stava per essere salvata".

La Visione di Trump: Campagna e Scenari Immaginari

La serie di post su Truth Social include almeno sedici immagini consecutive generate dall'intelligenza artificiale, che delineano una chiara visione del futuro politico di Trump. Tra queste, spicca una rappresentazione di se stesso in una mostra museale, intento a lanciare un cappellino "Trump 2028", e una pittura che lo ritrae con lo stesso cappellino. Non mancano poi poster in stile cinematografico, che lo vedono protagonista in ruoli immaginari, e riferimenti a vari personaggi pubblici e politici statunitensi. In un'altra serie di immagini, il tycoon si mostra a bordo di una nave, affiancato da soldati americani e con bandiere statunitensi e iraniane, accompagnate dalla didascalia assertiva: "It's Our Oil Tanker Now!".

Questa intensa attività di pubblicazione segue la sua dichiarazione, presentata come una battuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, riguardo la sua "intenzione di candidarsi per un quarto mandato come presidente degli Stati Uniti", un annuncio rafforzato dall'indosso del cappellino "Trump 2028".