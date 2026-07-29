Google ha annunciato l'espansione globale della sua Play Signal API, fornendo agli sviluppatori Android nuovi strumenti di age-assurance. Dopo il lancio in Brasile, l'API arriverà in Australia e Canada entro metà agosto, estendendosi a tutti i mercati entro fine 2026. L'obiettivo è creare esperienze digitali più sicure e adeguate all'età per gli utenti più giovani.

Contesto Normativo e Sicurezza Online

L'espansione di Google risponde alla crescente pressione normativa per una maggiore protezione dei minori negli app store, un'esigenza già affrontata da Apple con strumenti simili.

La tecnologia di Google permette agli sviluppatori di ottenere l'intervallo di età degli utenti senza dati personali. I genitori possono condividere direttamente l'età dei figli con le app, consentendo personalizzazioni appropriate.

Funzionalità e Integrazione della Play Signal API

La Play Age Signals API è supportata su Android 6.0 (API level 23) e successivi. L'integrazione richiede una dipendenza specifica nel file build.gradle . L'API richiede, al runtime, l'intervallo di età e lo stato di condivisione, restituendo intervalli predefiniti (0-12, 13-15, 16-17, 18+) o personalizzati, a seconda delle esigenze dell'app.

Gestione Centralizzata con Family Link

La Play Signal API centralizza la gestione delle informazioni sull'età tramite il dashboard parentale Family Link.

I genitori possono autorizzare la condivisione dell'età dei figli con tutte le app compatibili con un unico inserimento. La condivisione non è attiva di default; i genitori devono optare attivamente per inserirle e renderle accessibili agli sviluppatori.

Un Futuro più Sicuro per le App Mobili

Questa iniziativa si integra con gli strumenti di sicurezza esistenti su Google Play, tra cui la limitazione della visibilità delle app per i bambini e la gestione parentale di limiti di tempo, approvazioni di download e filtri PIN. Con la Play Signal API, Google aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e personalizzazione, rispondendo a un'esigenza cruciale. Offrire esperienze adeguate all'età migliora la sicurezza e promuove un uso più responsabile delle app da parte dei più giovani.