Martha Stewart fa il suo ingresso nel settore software con Hint, una startup che sfrutta l'intelligenza artificiale per rivoluzionare la gestione e manutenzione della casa. L'applicazione, lanciata di recente, mira a semplificare la vita dei proprietari, offrendo soluzioni innovative per sfide quotidiane: dai programmi di manutenzione ai consumi energetici, dalla qualità del suolo e dell'aria alla gestione assicurativa.

Il ruolo attivo di Martha Stewart in Hint

Hint si configura come un assistente AI che fornisce consigli e informazioni basate su dati pubblici e documenti caricati dagli utenti.

Kyle Rush, co-fondatore e CTO, ha sottolineato l'importante contributo di Stewart: "Non è una figura di rappresentanza. È una co-fondatrice con una seria partecipazione azionaria e lavora attivamente per l'azienda e l'app, molto coinvolta nello sviluppo e nel design". Nata nel 2024 per supportare gli incentivi di decarbonizzazione, l'idea di Hint si è rapidamente evoluta per diventare un assistente AI completo per la gestione domestica.

Hint: risposta innovativa a un mercato frammentato

Il settore della manutenzione e delle ristrutturazioni domestiche rappresenta un mercato vastissimo, con una spesa annuale di oltre 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti (studio Harvard 2025). A differenza delle piattaforme tradizionali che indirizzano i consumatori verso professionisti, Hint adotta un approccio proattivo, intervenendo prima che emerga la necessità di una ricerca.

Kevin Colleran di Slow Ventures ha evidenziato come l'AI di Hint superi le barriere di costo e scalabilità che limitano altre startup basate sull'intervento umano, rendendo la gestione domestica più efficiente e accessibile.

Funzionamento e consigli personalizzati

Per iniziare, gli utenti inseriscono l'indirizzo di casa. L'app crea un profilo dettagliato dell'immobile attingendo a dati pubblici (registri immobiliari, meteo, qualità del suolo). Gli utenti possono poi caricare documenti personali come rapporti di ispezione e polizze assicurative. Questa integrazione di dati permette a Hint di offrire consigli pratici e personalizzati, ad esempio sull'impatto del suolo sul drenaggio o sui rischi per le fondamenta, o come il clima possa influenzare tariffe assicurative e consumi energetici.

L'esperienza decennale di Martha Stewart ha guidato lo sviluppo, fornendo indicazioni anche su compiti di manutenzione meno noti, come la pulizia delle bobine del frigorifero per prevenire rischi di incendio.

Manutenzione proattiva e monitoraggio intelligente

Hint elabora un programma di manutenzione personalizzato che si adatta all'evoluzione della casa e dell'ambiente circostante. Notifiche push proattive avvisano gli utenti sugli interventi necessari. L'app consente anche di aggiungere attività una tantum e offre un "punteggio della casa", un indicatore visivo dell'efficacia della gestione complessiva. Il chatbot AI integrato permette di porre domande specifiche sulla casa o sui documenti caricati, dal controllo dell'ultima manutenzione dell'aria condizionata a quesiti più complessi su tariffe energetiche o polizze assicurative.

Modello di business e prospettive future

Hint ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di dollari da investitori come Slow Ventures e Tusk Venture Partners. Le entrate provengono da una rete di partner fornitori di servizi, con un "firewall" rigoroso per garantire che le raccomandazioni dell'AI siano imparziali. L'obiettivo è mantenere l'intelligenza AI di base gratuita, introducendo in futuro un abbonamento premium per funzionalità avanzate, come la gestione di proprietà aggiuntive. Disponibile gratuitamente su iOS, Hint mira a diventare uno strumento indispensabile per ogni proprietario di casa, posizionandosi come pioniere nella gestione domestica assistita dall'intelligenza artificiale.