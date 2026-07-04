In un nuovo spot lanciato da Google il 4 luglio 2026, data altamente simbolica per gli Stati Uniti, l’azienda ha immaginato in chiave ironica e creativa come sarebbe stata redatta la Dichiarazione d’Indipendenza se i Padri Fondatori avessero avuto a disposizione gli strumenti di Google Workspace e le capacità dell’intelligenza artificiale. Il video presenta una narrazione modernissima: suggerimenti in tempo reale su Google Docs, riunioni organizzate tramite Calendar, schermate di Google Meet con videocamere spente e firme digitali che culminano con fuochi d’artificio.

Lo slogan, “Group project, but make it 1776”, sintetizza efficacemente la fusione tra innovazione tecnologica e un momento storico cruciale.

Un’ambientazione anacronistica al servizio dell’ironia

La scena d’apertura mostra Thomas Jefferson intento nella stesura su pergamena, interrotto da un messaggio di Benjamin Franklin che innesca un processo di collaborazione dal sapore decisamente contemporaneo. Si susseguono una riunione remota – con tutti i partecipanti a videocamera spenta –, modifiche collaborative su Docs e la firma elettronica del documento. Il video mantiene un tono leggero e autoironico, evidenziato dalla battuta di Sam Adams: “Can we settle this over beers?”. La voce narrante rimane discreta, quasi distaccata, creando un contrasto efficace con le immagini surreali e satiriche dello spot, dove l’elemento più “tecnologico” è gestito con sottile ironia.

Gemini, l’IA come coautore improbabile

L’intelligenza artificiale si integra nella narrazione attraverso diverse funzionalità: lo strumento “help me visualize” viene utilizzato per selezionare i simboli araldici, Gemini prende appunti durante la riunione e un chatbot viene consultato per valutare la richiesta di accesso al documento da parte del re Giorgio III. Un dettaglio visivo finale, un bagliore quasi inquietante, suggerisce che l’intero video potrebbe essere stato generato con tecniche di IA visiva. Nonostante la sua presenza, l’IA non è l’elemento centrale dello spot; il tono rimane ironico e la tecnologia funge da spalla narrativa, non da protagonista assoluta.

Reazioni social: tra entusiasmo e scetticismo

Le reazioni al video sui profili ufficiali di Google e YouTube sono state generalmente calorose e positive, e anche su Instagram il consenso è rimasto elevato. Tuttavia, su Bluesky i commenti si sono dimostrati più critici: alcuni spettatori hanno definito lo spot “cringe” e “carico di toni insensibili”, concentrando le obiezioni sull’uso dell’IA. Lo storico Angus Johnston ha osservato con una punta di ironia come sia «incredibile quanto poco di questo sia veramente IA». Nella sua analisi, Johnston ha sottolineato che, anche in una scenetta così fantasiosa, è difficile sostenere l’IA come strumento realmente utile per la collaborazione politica o storica.

Sundar Pichai celebra lo spot con orgoglio aziendale

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha condiviso lo spot sulla sua pagina X (precedentemente Twitter), commentando: “Love this re‑imagining of America’s founding using Docs, Gmail, Calendar and more from @GoogleWorkspace. Really puts the history in version history.” Il suo post rafforza l’intento dello spot come celebrazione della collaborazione digitale e dell’innovazione tecnologica in occasione del semiquincentenario dell’America.

Lo spot si inserisce nella più ampia campagna “America 250” di Google, che per tutto il 2026 promuove iniziative digitali per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti, dalle animazioni su Search a progetti culturali su YouTube e Arts & Culture.

In questo contesto, l’IA viene associata a un racconto che unisce il patrimonio storico al futuro digitale, fondendo ironia e riflessione sul ruolo dell’innovazione.

In sintesi, lo spot di Google, pur celebrando l’anniversario dei 250 anni dell’America, si avvale di una narrazione di finzione storica per presentare in modo leggero e intelligente la suite Google Workspace arricchita dalle capacità di Gemini AI. Questi strumenti si ritagliano un ruolo ironico ma simbolico, evocando un futuro di collaborazione ibrida e digitale, senza adottare toni propagandistici. Il video si conclude con una riflessione implicita: in un’epoca di rapide trasformazioni tecnologiche, anche i racconti fondativi possono essere reinterpretati attraverso strumenti moderni, veicolando un messaggio che unisce tradizione, innovazione e leggerezza narrativa.