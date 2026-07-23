Imagi, la startup edtech fondata nel 2018 da Dora Palfi e Beatrice Ionascu, ha annunciato un seed round da 4,5 milioni di dollari. Questo significativo finanziamento, ottenuto da Brighteye Ventures, Day One Capital e dall'artista Wil.i.am, è destinato a rafforzare la missione dell'azienda: fornire alle scuole K-12 — dalla primaria alla secondaria inferiore — strumenti per l'insegnamento del coding, delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione all'intelligenza artificiale.

Investimento per l'educazione digitale

Il capitale raccolto è cruciale per Imagi, nata dalla visione di Dora Palfi, che crede fermamente nel potere trasformativo dell'educazione.

I fondi saranno impiegati per l'espansione nelle scuole K-12, il potenziamento delle vendite a livello distrettuale, l'assunzione di nuovo personale, lo sviluppo di innovative funzionalità e il lancio di una nuova piattaforma previsto per il prossimo mese.

Un elemento chiave di questa espansione è la partnership con Lovable, attiva dallo scorso novembre. Questa collaborazione permette agli insegnanti di creare lezioni interattive dove gli studenti possono sperimentare il "vibe code" in un ambiente didattico protetto. OpenAI ha supportato l'iniziativa con 1 milione di dollari in crediti, facilitando l'accesso gratuito o freemium alla piattaforma Imagi x Lovable per le scuole. La sicurezza è prioritaria: ogni prompt e ogni risposta generata dalla piattaforma viene attentamente filtrata per rimuovere contenuti potenzialmente inadeguati.

Apprendimento pratico con l'AI

L'approccio di Imagi si traduce in progetti concreti che dimostrano l'efficacia del suo metodo. Tra gli esempi più significativi, un'insegnante ha sviluppato un'applicazione capace di tradurre il materiale didattico in 15 lingue diverse. Altri studenti hanno creato un'app ispirata a "Clueless" per la gestione del guardaroba digitale, e un giovane imprenditore ha realizzato un sito web per la sua attività di taglio del prato, completo di sistema di prenotazione online. Questi casi evidenziano come la piattaforma Imagi permetta agli studenti di costruire soluzioni reali e pertinenti alla loro quotidianità.

Sicurezza e conformità normativa

La piattaforma Imagi è progettata con un'enfasi rigorosa sulla sicurezza e la privacy degli utenti.

Tutti i prompt e le risposte sono sottoposti a un filtraggio preventivo per assicurare un ambiente di apprendimento sicuro. L'azienda garantisce la piena conformità con le normative internazionali più stringenti, tra cui il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) per la protezione dei minori, il Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) per i dati educativi, e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea. Questo si traduce in una politica di zero conservazione dei dati degli studenti e nella garanzia che i partner di Imagi non utilizzino tali dati per l'addestramento di modelli esterni.

Formazione docente e visione pedagogica

Imagi investe anche nella formazione continua degli insegnanti, fornendo loro le competenze necessarie per utilizzare con fiducia gli strumenti di coding, computazionali e di intelligenza artificiale in classe.

Dora Palfi sottolinea l'importanza di un cambiamento di prospettiva: "Non si tratta di preoccuparsi che gli studenti imbroglino o regrediscano con l'AI, ma di adattare il sistema educativo alla realtà. La maggior parte dei ragazzi utilizza già l'AI; dobbiamo insegnare loro a costruire con l'AI piuttosto che limitarsi a consumarla passivamente". Questa visione è fondamentale in un'epoca in cui l'AI è già parte integrante della vita quotidiana e avrà un impatto significativo sul futuro mercato del lavoro, rendendo la scuola il luogo ideale per sviluppare un uso critico e proattivo della tecnologia.

Impatto globale e prospettive

Dal suo lancio, Imagi ha raggiunto un'impressionante platea di oltre 700.000 studenti in 140 Paesi, dimostrando la scalabilità e l'efficacia del suo modello educativo digitale.

Il recente finanziamento da 4,5 milioni di dollari è destinato ad accelerare ulteriormente l'espansione di questa rete globale e a supportare il lancio della nuova piattaforma, previsto per il prossimo mese. L'avanzata di Imagi conferma che l'educazione al coding e all'intelligenza artificiale richiede strumenti concreti, governance etiche e pedagogie attive per preparare al meglio le nuove generazioni.