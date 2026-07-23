La startup di chip per intelligenza artificiale Etched, fondata nel 2022 da Gavin Uberti, Chris Zhu e Robert Wachen, ex studenti di Harvard, sta rapidamente affermandosi nel settore. L'azienda ha recentemente concluso un round di finanziamento di Serie C da 300 milioni di dollari, portando la sua valutazione a 10,3 miliardi di dollari. Questo successo ha attratto l'attenzione di importanti investitori come Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e SK Hynix, che hanno espresso fiducia nella tecnologia innovativa di Etched, come sottolineato dal co-fondatore e COO Robert Wachen.

Proiezioni di crescita e nuove opportunità

Etched è attualmente in trattative per raccogliere ulteriori capitali, puntando a una valutazione di circa 20 miliardi di dollari, quadruplicando la precedente stima. Questa mossa capitalizza la crescente domanda di alternative a Nvidia Corp. nel settore dei chip AI per l'inferenza. Jane Street, già investitore, guida questa proposta di finanziamento. Parallelamente, l'azienda sta negoziando un altro round, guidato da Sequoia Capital, con una valutazione di 10 miliardi di dollari. Nessuna delle transazioni è stata finalizzata e i termini potrebbero subire modifiche.

Innovazione e vantaggi competitivi

La startup si concentra sullo sviluppo di chip specializzati per l'inferenza AI, il processo di esecuzione di modelli addestrati.

Questo approccio si differenzia dalle GPU di Nvidia, che gestiscono sia i carichi di lavoro di addestramento che quelli di inferenza. La specializzazione di Etched risponde all'esigenza di ridurre i costi, aumentare la disponibilità e ottimizzare i chip per carichi di lavoro specifici. Sebbene il suo primo prodotto sia ancora in fase di test e validazione, il sito web dell'azienda indica un interesse potenziale di circa 1 miliardo di dollari da parte dei clienti, pur non avendo ancora avviato consegne commerciali su larga scala.

Il panorama competitivo dei chip AI

L'ascesa di Etched nel mercato dei chip AI risponde a una crescente richiesta di soluzioni più efficienti ed economiche rispetto a quelle di fornitori dominanti come Nvidia.

Le aziende cercano alternative con costi di inferenza inferiori, maggiore disponibilità e chip ottimizzati. Altre startup, tra cui Cerebras Systems e Groq, competono in questo spazio. La potenziale valutazione di 20 miliardi di dollari per Etched non solo sfida i concorrenti, ma indica un cambiamento nelle dinamiche di raccolta fondi delle startup tecnologiche. Fondata per rivoluzionare il settore, Etched, con il supporto di investitori e una visione chiara, sta ridefinendo le aspettative, proponendo un modello che unisce innovazione, resilienza e potenziale di crescita.