Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter e Block, ha lanciato Buzz, una nuova piattaforma di collaborazione open source. Annunciata il 21 luglio 2026, Buzz si propone come alternativa a Slack e GitHub, mirando a ridurre la dipendenza da soluzioni proprietarie. Questa innovativa piattaforma integra team umani e agenti di intelligenza artificiale, ridefinendo le dinamiche di comunicazione e gestione dei progetti.

Un ambiente di lavoro integrato e intelligente

La piattaforma Buzz offre un ambiente unificato, combinando canali, messaggi diretti, thread, gestione del codice e workflow automatizzati.

Supporta inoltre la condivisione di media e documenti, facilitando lo scambio di informazioni.

Un elemento distintivo è l'integrazione degli agenti AI, che operano come membri indipendenti del team, non semplici bot. Ogni utente, umano o agente AI, riceve un'identità crittografica con proprie autorizzazioni e cronologia attività. Questa architettura promuove un'interazione organica e trasparente tra tutti i membri.

Architettura decentralizzata e personalizzabile

La sicurezza di Buzz si basa su Nostr, un protocollo di comunicazione decentralizzato. Questo approccio memorizza tutte le interazioni – messaggi, modifiche al codice e azioni dei workflow – come eventi firmati, garantendo sicurezza, tracciabilità e un registro di audit completo.

Buzz supporta diverse tipologie di agenti AI, inclusi modelli avanzati come Claude Code, Codex e Goose di Block. Questa flessibilità permette alle aziende di personalizzare e integrare agenti AI secondo le esigenze, connettendo database e altri strumenti interni, mantenendo un controllo granulare sugli accessi.

L'open source: autonomia e controllo dei dati

Il modello open source di Buzz offre alle aziende autonomia e un controllo totale sui dati. Le organizzazioni possono autogestire l'installazione sui propri server, evitando la dipendenza da fornitori terzi e mantenendo la piena sovranità sulle informazioni.

La licenza Apache 2.0 permette a sviluppatori e aziende di esplorare nuove modalità di utilizzo e personalizzazioni profonde, adattando la piattaforma senza costi aggiuntivi.

Questo approccio favorisce innovazione e flessibilità, consentendo una continua evoluzione.

Prospettive future e visione integrata

Attualmente, Buzz è disponibile come applicazione desktop gratuita per macOS, Windows e Linux. Il codice sorgente è su GitHub, rafforzando l'impegno open source. Block sta sviluppando versioni mobili e funzionalità avanzate, tra cui integrazioni Git migliorate e nuove funzionalità vocali.

L'obiettivo a lungo termine di Block è consolidare comunicazione, gestione del codice, workflow automatizzati e strumenti di ricerca in un'unica soluzione. Questa visione mira a ridurre la frammentazione e a fornire un unico registro storico dei progetti. Con Buzz, Jack Dorsey e Block propongono un percorso verso ambienti di lavoro più aperti, autonomi e integrati, ridefinendo gli standard di interazione e gestione del lavoro nei team moderni.