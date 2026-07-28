Londra si sta affermando come un terreno di sfida cruciale nel settore dei robotaxi. In questo scenario dinamico, l'ingresso di Lyft, in collaborazione con il gigante tecnologico cinese Baidu, rappresenta un passo significativo. Attraverso la piattaforma Freenow, acquisita da Lyft nel 2025, Baidu ha avviato i test dei suoi veicoli a guida autonoma nella capitale britannica, ponendosi in diretta competizione con altri attori di spicco come Uber e Waymo.

Collaborazioni strategiche e consolidamento del mercato

La partnership tra Baidu e Lyft, che include l'integrazione della piattaforma Freenow, ha l'obiettivo di lanciare il robotaxi Apollo Go RT6 nei principali mercati europei.

L'acquisizione di Freenow per circa 197 milioni di dollari ha permesso a Lyft di rafforzare la propria posizione nel mercato europeo del ride-hailing, aprendo nuove prospettive in un ambiente altamente competitivo. L'avvio dei test a Londra, a un anno dall'accordo strategico, si inserisce in un più ampio trend che vede diverse aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie di guida autonoma.

La corsa alla guida autonoma: Uber e Wayve

Parallelamente, anche Uber sta accelerando i suoi piani, avendo già lanciato una lista d'attesa per i clienti londinesi interessati a sperimentare i veicoli a guida autonoma, sviluppati in collaborazione con Wayve. Similmente a Baidu e Lyft, anche Uber prevede di introdurre il proprio servizio di robotaxi, inizialmente con la presenza di operatori di sicurezza a bordo per supervisionare le operazioni.

Wayve, azienda con sede nel Regno Unito, ha in programma di schierare una flotta di SUV Ford Mustang Mach-E tramite l'applicazione Uber. L'azienda ha recentemente ottenuto un finanziamento di 1,2 miliardi di dollari, con il coinvolgimento di importanti case automobilistiche come Mercedes-Benz, Stellantis e Nissan, per accelerare il suo programma di robotaxi. L'ambizione di Wayve è quella di diventare un attore centrale nel mercato, non solo come operatore di robotaxi, ma anche come fornitore di tecnologia di guida autonoma per i veicoli di produzione, affiancando giganti del settore come Waymo.

Londra: un banco di prova cruciale per i veicoli autonomi

Londra è considerata un punto di svolta per lo sviluppo dei veicoli autonomi; la sua complessità urbana offre un test indispensabile per affinare le tecnologie.

Baidu e Freenow prevedono l'accesso pubblico ai loro robotaxi nel 2027, previa approvazione regolamentare. Attualmente, veicoli di prova operano nel quartiere di Brent, con discussioni in corso con autorità come Transport for London (TfL) e il Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV). Il governo del Regno Unito sta definendo regolamenti per i veicoli autonomi e ha avviato un programma pilota per test sotto supervisione.

Il futuro dei viaggi autonomi: tra fiducia e regolamentazione

La sfida principale per l'evoluzione tecnologica è conquistare la fiducia del pubblico e passare a un'implementazione commerciale su larga scala. Aziende come Uber, Wayve, Lyft e Baidu si impegnano a rendere i robotaxi servizi affidabili e regolamentati.

Un futuro con viaggi autonomi richiede tempo, investimenti e cooperazione con le autorità per sicurezza e affidabilità. In questo contesto, Freenow, partner di Lyft, opererà una rete ibrida, affiancando i robotaxi ai conducenti umani di taxi e veicoli a noleggio. Thomas Zimmermann, CEO di Freenow, ha evidenziato come la priorità della piattaforma sia supportare i professionisti che contribuiscono a mantenere Londra in movimento.