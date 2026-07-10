Apple ha recentemente intentato una causa legale contro OpenAI, svelando un presunto piano di furto di segreti commerciali mirato a favorire le future iniziative hardware dell'azienda di intelligenza artificiale. La denuncia, depositata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California, evidenzia un presunto schema di attività illecite da parte di OpenAI per appropriarsi di informazioni riservate di Apple.

Le accuse contro OpenAI e i suoi dirigenti

Apple sostiene che due ex dipendenti chiave, Tang Tan e Chang Liu, ora in forza a OpenAI, abbiano violato contratti e trafugato segreti commerciali.

Tra le gravi accuse mosse, figurano la richiesta a dipendenti di Apple di portare componenti hardware alle interviste, l'uso indebito di codici progetto interni di Apple durante i colloqui di assunzione e l'incitamento ai dipendenti in uscita a eludere i protocolli di sicurezza aziendali. Secondo Apple, queste azioni sarebbero state orchestrate ad alto livello, con OpenAI accusata di aver utilizzato le informazioni riservate per lo sviluppo e il lancio dei propri prodotti hardware.

I materiali al centro della controversia

Nella denuncia, Apple attribuisce specificamente a Tang Tan, ex vicepresidente del product design per iPhone e Apple Watch, e a Chang Liu, ex ingegnere elettrico senior di sistemi, la sottrazione di laptop aziendali contenenti dati critici.

Le informazioni coperte dal segreto industriale includevano specifiche tecniche di progetti non ancora annunciati e altre conoscenze proprietarie, che si presume siano state impiegate da OpenAI per i suoi progressi nell'ambito hardware.

Le richieste di Apple e la mancata risposta di OpenAI

Nell'ambito della causa legale, Apple mira non solo a bloccare l'uso o la divulgazione di tali segreti, ma anche a ottenere la restituzione di tutto il materiale trafugato e la preservazione delle prove. L'azienda di Cupertino ha dichiarato che l'assenza di una risposta adeguata da parte di OpenAI a una lettera di reclamo inviata già a febbraio ha reso necessaria l'attuale azione legale.

Rottura nella collaborazione tra Apple e OpenAI

Questa causa segna una significativa rottura nella collaborazione preesistente tra le due colossi tecnologici. Mentre in passato OpenAI aveva cercato di mantenere stretti legami con Apple, lo sviluppo di un proprio dispositivo hardware da parte di OpenAI, alimentato da agenti AI in sostituzione del tradizionale modello basato su app, potrebbe ulteriormente compromettere questa relazione strategica.

Implicazioni per la proprietà intellettuale nell'era AI

Il fulcro di questo dibattito legale risiede nella protezione dei segreti commerciali nell'era dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. La controversia potrebbe stabilire un precedente importante nel campo della proprietà intellettuale, ponendo le aziende tecnologiche di fronte alla sfida di gestire le sempre più frequenti fughe di notizie, spesso dovute a trasferimenti di personale verso startup rivali e a contesti di innovazione collaborativa complessi.

In sintesi, la disputa legale tra Apple e OpenAI trascende la mera questione dei segreti industriali, fungendo da campanello d'allarme sull'importanza di un quadro legale più robusto per salvaguardare l'innovazione in un mercato globale sempre più connesso e competitivo.