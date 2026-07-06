In un contesto di crescenti preoccupazioni riguardo alla sostituzione del lavoro umano con la tecnologia, Microsoft ha annunciato il licenziamento di circa 4.800 dipendenti, pari al 2,1% della sua forza lavoro globale. Questi tagli interesseranno principalmente le divisioni Xbox e delle vendite commerciali, come comunicato in un memo interno firmato da Amy Coleman, Executive Vice President e Chief People Officer.

Coleman ha spiegato che "il nostro business sta cambiando perché il mondo intorno a noi sta cambiando. La tecnologia si evolve in modi mai visti prima, e questo richiede una trasformazione interna del nostro focus lavorativo e organizzativo".

Sebbene i tagli non siano un risultato diretto dell’adozione dell’intelligenza artificiale (AI), la dirigente ha sottolineato che "l’AI sta cambiando il modo in cui il lavoro viene svolto", suggerendo che la ristrutturazione potrebbe essere influenzata dalle nuove tecnologie e dalle loro implicazioni sul modello operativo aziendale.

L'espansione dell'AI e The Frontier Company

Microsoft ha recentemente lanciato The Frontier Company, una nuova unità di business focalizzata sulle applicazioni aziendali dell’AI, avvalendosi di strumenti esistenti e di un team di ingegneri specializzati. Questo rinnovato impegno verso l'AI non si limita a cambiamenti organizzativi, ma è supportato da un investimento di 2,5 miliardi di dollari.

Questa tendenza è sempre più evidente nel settore: i licenziamenti nel comparto tecnologico sono spesso correlati a un aumento significativo della spesa per le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, indicando una riallocazione strategica delle risorse.

Ristrutturazione di Xbox e impatto sul gaming

Per quanto riguarda il settore dei giochi, quattro studi dedicati al gaming saranno riorganizzati e posti sotto una nuova gestione. Questa mossa mira a preservare la proprietà intellettuale e a garantire la continuità dei progetti in corso. Coleman ha affermato che la ristrutturazione è fondamentale per posizionare l'azienda verso il "successo a lungo termine" in un mercato in continua evoluzione.

Questa decisione coincide con una generale contrazione dell’industria del gaming, nonostante le nuove e promettenti opportunità emergenti dalle tecnologie di AI generativa.

Il settore del gioco ha visto un incremento degli investimenti in realtà come Google DeepMind e Luma AI, che stanno attivamente esplorando e sviluppando modelli di mondo virtuale. Queste aziende percepiscono l'AI come una possibilità imminente per la commercializzazione nel settore del gaming, impegnandosi nella creazione di demo di modelli di mondo giocabili che potrebbero ridefinire l'esperienza ludica.

Strategie di riqualificazione del personale

Microsoft non si sta limitando alla sola riduzione del personale, ma sta implementando attivamente strategie volte a trattenere e riqualificare i lavoratori, inserendoli in nuovi ruoli all'interno dell'organizzazione.

"Negli ultimi mesi, abbiamo riassegnato oltre 4.000 dipendenti, inclusi 500 solo questo mese", ha dichiarato Coleman, evidenziando l'impegno dell'azienda nel gestire il cambiamento con attenzione al capitale umano e alla sua ricollocazione strategica.

Questi licenziamenti si inseriscono in un contesto più ampio di significative ristrutturazioni che hanno interessato l'intero settore tecnologico. Giganti come Meta, Oracle e Amazon hanno anch'essi operato tagli consistenti, portando il totale dei licenziamenti a sfiorare le 154.000 unità nella prima metà del 2026. Sebbene Microsoft non abbia fornito ulteriori commenti immediati, è evidente che l’azienda sta cercando di bilanciare la necessità di mantenere competitività e innovazione con le dinamiche di mercato in rapida e costante evoluzione.