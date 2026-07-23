La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha avviato un processo regolamentare per introdurre nuove norme di sicurezza sui veicoli. L'azione segue incidenti mortali in cui persone sono rimaste intrappolate in auto con maniglie delle portiere a filo e azionate elettronicamente, tipiche di Tesla.

Le Indagini della NHTSA e i Casi Tesla

La decisione della NHTSA è stata innescata da una petizione che denunciava il design dei meccanismi di emergenza delle portiere dei Tesla Model 3 del 2022 come non conforme. L'agenzia aveva già indagato su nove segnalazioni di proprietari Tesla bloccati fuori o dentro, spesso con bambini.

Il problema chiave è che le maniglie manuali sono accessibili solo dall'interno.

Un'analisi preliminare della NHTSA indica che le maniglie possono fallire per insufficiente tensione della batteria ai blocchi elettronici. Indagini hanno rivelato almeno 15 decessi in una dozzina di incidenti, dove occupanti e soccorritori non riuscirono ad aprire le portiere.

Implicazioni per l'Industria e Nuove Normative

La NHTSA sta elaborando una regolamentazione federale per imporre sistemi di apertura delle portiere visibili e robusti. La rappresentante Robin Kelly ha proposto una legge per sistemi manuali obbligatori e accesso facilitato per i soccorritori in caso di guasto elettrico.

Il processo regolamentare non garantisce norme immediate, potendo richiedere anni.

Intanto, l'industria si adatta: Franz von Holzhausen di Tesla ha annunciato una riprogettazione delle maniglie, e Rivian sta modificando i design per posizionare le maniglie manuali in luoghi più accessibili.

Un Passo Cruciale per la Sicurezza Futura

Esperti, come Michael Brooks del Center for Auto Safety, considerano l'iniziativa della NHTSA un passo cruciale per la sicurezza automobilistica, sebbene l'implementazione possa avvenire non prima del 2030. L'obiettivo è colmare un vuoto di sicurezza nei sistemi elettromeccanici delle portiere e stimolare una revisione tecnologica per la sicurezza degli occupanti in situazioni critiche.