PayPal ha manifestato apertura a un’offerta di acquisizione più elevata dopo aver superato le aspettative sugli utili del secondo trimestre. La solida performance finanziaria del gruppo lascia la porta aperta a proposte in grado di generare un valore superiore per gli azionisti.

Durante la conference call sui risultati, il CEO Enrique Lores ha dichiarato che l’azienda considererebbe “qualsiasi opportunità che possa generare superior value per gli azionisti”, senza escludere un’acquisizione. Pur non commentando l’offerta di Stripe e Advent International (circa 60,50 dollari per azione), è emersa la chiara convinzione che l’attuale valutazione sia troppo bassa.

PayPal ha riportato utili rettificati di 1,38 dollari per azione (contro 1,28 previsti) e ricavi in crescita del 5% annuo, raggiungendo 8,68 miliardi di dollari. Ha inoltre generato un free cash flow rettificato di 1,8 miliardi. Analisi di mercato, come quella di Cantor, valutano il gruppo più vicino ai 70 dollari per azione, mentre il prezzo di mercato si attesta intorno ai 58 dollari.

La proposta di acquisizione da Stripe e Advent, stimata in circa 53 miliardi di dollari, è considerata underpriced dal consiglio di amministrazione di PayPal, anche alla luce del piano di turnaround in corso. Il board ritiene il valore a lungo termine del gruppo significativamente superiore, considerando anche possibili ostacoli regolatori.

Il pacchetto finanziario include circa 50 miliardi di dollari predisposti da JPMorgan e Morgan Stanley, con 17 miliardi in equity dagli offerenti.

Risultati e strategia di rilancio

La solida performance di PayPal nel secondo trimestre ha superato le stime, con utili rettificati a 1,38 dollari per azione e ricavi per 8,68 miliardi, oltre a flussi di cassa robusti per 1,8 miliardi. Questi risultati sono stati favoriti da una riorganizzazione interna e da un piano di risparmi ambizioso, che mira a generare 1,5 miliardi di dollari in 2-3 anni. La strategia prevede la segmentazione dell’operatività in tre aree: Checkout & PayPal, Consumer Financial Services & Venmo, e Payment Services & Crypto. Il CEO Lores ha sottolineato la modernizzazione tecnologica, lo snellimento dei livelli organizzativi, la migrazione al cloud e la semplificazione della piattaforma come pilastri del rilancio.

L’offerta di acquisizione: valore e prospettive

Il consiglio di amministrazione di PayPal ritiene che l’offerta di Stripe e Advent, sebbene superiore al recente prezzo di mercato, non rifletta il reale valore di lungo periodo dell’azienda. Nonostante la solidità del pacchetto finanziario, permangono rischi normativi e di finanziamento che potrebbero ritardare o compromettere la chiusura dell’operazione.

Contesto competitivo e sfide strategiche

Il mercato dei pagamenti digitali è diventato estremamente competitivo, con attori come Apple Pay, Google Pay, Affirm, Klarna, Cash App e Zelle, che hanno eroso la leadership di PayPal nel checkout online. Nel primo trimestre, il segmento più redditizio, il branded checkout, è cresciuto di appena il 2%, destando preoccupazione.

La risposta del board è stata decisa, con la nomina di Enrique Lores e un piano di rilancio strutturato. Tuttavia, la concorrenza rimane agguerrita e la capacità di trasformare la strategia in crescita sostenibile è una sfida cruciale.

Implicazioni per gli azionisti

I recenti risultati del secondo trimestre conferiscono a PayPal un leverage significativo nelle negoziazioni sull’offerta da 60,50 dollari. Se il trend positivo prosegue, l’azienda potrebbe puntare a un prezzo più vicino ai 70 dollari, come suggerito da analisi di mercato. In assenza di altri acquirenti, l’offerta attuale potrebbe rimanere l’opzione più concreta. Il proseguimento del piano di turnaround – incentrato su risparmi, segmentazione e tecnologia – è essenziale per creare valore, sia per eventuali acquirenti sia per rafforzare la posizione di PayPal come entità autonoma.

Il contesto attuale di PayPal riflette una fase di transizione complessa. L’azienda ha riaffermato la propria resilienza finanziaria, ma la sfida è trasformare questa ripresa in una narrativa di crescita credibile. Se il consiglio di amministrazione manterrà la propria linea, un’offerta superiore potrebbe emergere; in caso contrario, restano aperte tutte le possibili evoluzioni, incluso un rilancio autonomo.