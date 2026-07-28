La PJM Interconnection, la più grande rete elettrica degli Stati Uniti, si trova ad affrontare una crescente pressione a causa della rapida espansione dei data center. Per prevenire potenziali blackout, PJM ha annunciato l'implementazione di misure drastiche che includono la riduzione temporanea delle forniture energetiche ai grandi consumatori.

Misure di PJM per la stabilità della rete

A partire da giugno 2027, PJM Interconnection avvierà un programma di demand response. Questo provvedimento prevede il taglio temporaneo della fornitura di energia ai data center con una capacità pari o superiore a 50 megawatt, in caso di carenze energetiche.

La decisione segue il fallimento di un'asta precedentemente indetta per aumentare la capacità generativa della rete.

I clienti interessati da questi tagli riceveranno una notifica con un anticipo che può variare da 30 minuti a qualche giorno, in base alle previsioni di domanda, e saranno compensati economicamente. L'obiettivo primario di questo programma è incentivare i data center a sviluppare e allestire fonti di alimentazione autonome sul posto, riducendo la dipendenza dalla rete principale. Tuttavia, ciò potrebbe comportare un maggiore ricorso a generatori di backup, spesso più costosi e maggiormente inquinanti.

Aste di capacità e deficit energetico

L'asta di capacità di PJM per l'anno di consegna 2028-2029 ha registrato il raggiungimento del prezzo limite di $325/MW-giorno.

Questo risultato ha evidenziato un significativo deficit di riserva, stimato intorno ai 6.8 GW. Tale scenario riflette una domanda energetica in costante aumento, in gran parte attribuibile all'intenso sviluppo dei data center, che esacerbano la pressione sul sistema di approvvigionamento.

Nonostante siano previsti miglioramenti con l'introduzione di nuovi impianti, la risposta alla domanda non è risultata adeguata alle necessità. Le proiezioni attuali indicano un notevole incremento dei costi di capacità per i clienti industriali: si stima che la spesa mensile possa passare da circa $6,000 a circa $70,000 entro il 2028.

Riforme e gestione dei data center

PJM è ora chiamata a riformare il proprio sistema, che attualmente non favorisce l'introduzione di nuova capacità sufficiente a soddisfare le esigenze.

Sono in fase di preparazione proposte da presentare alla Federal Energy Regulatory Commission, le quali includono un'asta di capacità di supporto e un quadro "connect and manage" specificamente pensato per i data center. È considerata essenziale un'accelerazione nell'aumento della capacità di produzione e nel miglioramento dei processi di connessione per affrontare le sfide attuali.

Si prevede che PJM possa modificare il suo approccio, introducendo condizioni che richiedano ai grandi consumatori, come i data center, di farsi carico dei costi delle infrastrutture necessarie per il loro supporto energetico, evitando così di gravare sui fondi pubblici.

Implicazioni a lungo termine e sostenibilità

L'annuncio di PJM delinea uno scenario complesso, in cui la continua espansione dei data center deve confrontarsi con limitazioni infrastrutturali e le crescenti ambizioni di sostenibilità. Se da un lato i data center sono riconosciuti come elementi essenziali per la crescita dell'economia digitale, dall'altro l'incremento della loro domanda energetica rischia di complicare ulteriormente l'equilibrio del mercato.

Per affrontare queste sfide, le autorità regionali e federali sono incoraggiate a esplorare nuove strategie. L'obiettivo è bilanciare lo sviluppo industriale con la sostenibilità ambientale, potenziando le capacità di energia rinnovabile e migliorando la gestione complessiva della distribuzione energetica.