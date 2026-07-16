Un passo significativo verso la modernizzazione e l'efficienza urbana è stato compiuto a San Benedetto del Tronto. La CIIP Spa e il Comune di San Benedetto del Tronto hanno formalizzato un accordo di collaborazione per la realizzazione di un innovativo progetto di Digital Twin. L'iniziativa mira a creare una mappatura digitale e tridimensionale del sottosuolo cittadino, un'operazione destinata a rivoluzionare la gestione delle infrastrutture. L'intesa è stata presentata ufficialmente il 16 luglio 2026, presso la sala consiliare del Comune, alla presenza delle figure chiave di questa partnership: il presidente di CIIP Spa, Giacinto Alati, e il sindaco Antonio Spazzafumo.

Il cuore del progetto risiede nella creazione di una copia digitale esatta delle complesse infrastrutture sotterranee che attraversano San Benedetto del Tronto. Questo include le reti idriche, fognarie, elettriche e del gas, elementi vitali per il funzionamento della città. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, consentire una gestione più efficiente delle reti esistenti; dall'altro, facilitare una pianificazione più accurata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dello sviluppo urbano futuro. Il Digital Twin rappresenta, inoltre, uno strumento cruciale per la riduzione dei rischi associati a scavi e lavori pubblici, grazie alla disponibilità di dati costantemente aggiornati e facilmente condivisibili tra tutti gli enti e gli operatori coinvolti.

Un accordo strategico per l'innovazione urbana

Il presidente di CIIP Spa, Giacinto Alati, ha enfatizzato la portata dell'intesa, dichiarando che "la collaborazione con il Comune rappresenta un passo avanti fondamentale verso la digitalizzazione delle infrastrutture urbane". Questa visione è stata pienamente condivisa dal sindaco Antonio Spazzafumo, il quale ha rimarcato come la mappatura digitale del sottosuolo sia destinata a "migliorare la sicurezza e l'efficienza degli interventi pubblici". Il progetto prevede l'impiego di tecnologie avanzate per la raccolta, l'elaborazione e l'integrazione dei dati, culminando nella creazione di una piattaforma digitale centralizzata. Questa piattaforma sarà accessibile agli operatori e agli enti autorizzati, garantendo una visione d'insieme e una coordinazione senza precedenti.

L'accordo tra CIIP Spa e il Comune di San Benedetto del Tronto si inserisce in una strategia più ampia che mira all'innovazione e alla sostenibilità del territorio. L'ambizione è quella di posizionare San Benedetto del Tronto come un modello di riferimento per la gestione intelligente delle infrastrutture urbane. Per assicurare la massima utilità e precisione, la mappatura digitale sarà oggetto di aggiornamenti periodici e integrazioni con nuovi dati, garantendo così un quadro sempre attuale e dinamico della situazione del sottosuolo cittadino.

CIIP Spa: impegno per il servizio idrico e la digitalizzazione

La CIIP Spa è un attore fondamentale nella gestione del servizio idrico integrato, operando in numerosi comuni distribuiti tra le province di Ascoli Piceno e Fermo.

Le sue attività spaziano dalla captazione e adduzione dell'acqua potabile, alla sua distribuzione, fino alla raccolta e depurazione delle acque reflue. L'azienda è guidata dall'obiettivo primario di assicurare la qualità e la continuità del servizio, promuovendo al contempo l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale in tutte le sue operazioni.

La realizzazione del Digital Twin a San Benedetto del Tronto non è un evento isolato, ma rappresenta un tassello significativo nel più ampio percorso di digitalizzazione che CIIP Spa ha intrapreso. Questo percorso è finalizzato a migliorare l'efficienza operativa, aumentare la trasparenza nella gestione delle infrastrutture idriche e ottimizzare tutti i servizi correlati, a beneficio della comunità e del territorio.