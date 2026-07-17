Un incendio è divampato la sera del 17 luglio 2026 in un appartamento situato al civico 8 di via Battisti a Trieste. L'allarme è scattato poco dopo le 21:15, innescando un'imponente operazione di soccorso. La centrale operativa Sores Fvg ha attivato un vasto dispositivo di emergenza, inviando sul posto numerosi equipaggi del sistema sanitario e almeno quattro mezzi dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell'edificio.

Quattro intossicati e l'intervento dei soccorsi

Le squadre di soccorso hanno preso in carico quattro persone intossicate dal fumo, che sono state immediatamente assistite dai sanitari presenti. Le verifiche sono tuttora in corso negli altri appartamenti dello stabile per accertare l'eventuale coinvolgimento di ulteriori residenti. Le operazioni di spegnimento e il controllo dell'edificio proseguono con l'obiettivo di garantire la sicurezza della struttura e dei suoi abitanti.

Il ruolo di Sores Fvg e Vigili del Fuoco

La centrale operativa Sores Fvg, responsabile della gestione delle emergenze sanitarie in Friuli Venezia Giulia, ha coordinato l'invio dei soccorsi e la gestione dell'intera emergenza.

I vigili del fuoco, con l'impiego di almeno quattro mezzi, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'edificio, intervenendo tempestivamente per limitare i danni e prevenire il coinvolgimento di altri residenti.

L'intervento rapido e coordinato dei soccorritori ha permesso di circoscrivere l'incendio e di assistere prontamente le persone intossicate. Le verifiche negli altri appartamenti dello stabile continuano per escludere ulteriori rischi per la salute e la sicurezza. Le cause dell'incendio non sono state ancora rese note e saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.