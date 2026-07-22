Substack, la piattaforma per newsletter indipendenti, ha lanciato un nuovo strumento per rilevare l'uso di intelligenza artificiale nei contenuti. Questa innovativa funzionalità permette ai lettori di discernere la percentuale di testo generato dall'AI rispetto a quello umano in post, commenti e risposte. Il tool, alimentato dal software di rilevamento AI di Pangram, opera sia via web che tramite app.

Dettagli e funzionamento del nuovo strumento

Il sistema è progettato per analizzare contenuti che superano i 100 caratteri. I creatori possono aggiungere una dichiarazione opzionale, "how I make this", per spiegare il processo di creazione, inclusivo dell'AI.

È possibile scansionare le bozze prima della pubblicazione e segnalare eventuali errori di rilevazione, garantendo un meccanismo di feedback.

Chris Best, CEO di Substack, ha dichiarato che l'obiettivo non è penalizzare l'uso dell'AI, ma promuovere la trasparenza e mantenere la fiducia dei lettori. In un'era di informazione automatizzata, la fiducia è cruciale per la sostenibilità editoriale online.

Contesto e impatto sul panorama editoriale

L'innovazione nasce dal crescente impiego di strumenti di scrittura basati sull'AI. Sebbene questi rafforzino la produzione, sollevano dubbi su originalità e affidabilità. Substack si posiziona così all'avanguardia nella salvaguardia della trasparenza e della genuinità dei contenuti editoriali.

Questa iniziativa potrebbe influenzare altre piattaforme digitali, stabilendo un nuovo standard per la verifica e la trasparenza nei contenuti assistiti dall'AI. Ciò può favorire una maggiore responsabilizzazione degli autori e una chiara distinzione tra apporto umano e generato.

Prospettive future della rilevazione AI

In futuro, la rilevazione AI potrebbe diventare una prassi standard per le piattaforme, data la diffusione della scrittura assistita. Queste tecnologie non solo renderanno i contenuti più trasparenti per i lettori, ma aiuteranno anche i creatori a mantenere l'integrità dei loro lavori.

L'approccio di Substack dimostra che l'AI non è una minaccia, ma un'opportunità per migliorare la trasparenza e l'interazione tra autori e pubblico. Questo strumento rafforza la fiducia nel giornalismo e nei contenuti digitali innovativi, facilitando la comprensione delle dinamiche editoriali contemporanee.