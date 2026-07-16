È stata presentata a Torino, presso le OGR, AI Foundry Peano, la nuova e avanzata infrastruttura di calcolo sviluppata dall'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I). Questa piattaforma è stata ideata con l'obiettivo primario di sostenere e accelerare la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni industriali nel campo dell'intelligenza artificiale.

L'evento di presentazione ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone.

Peano si distingue per la sua capacità di integrare in un'unica soluzione supercalcolo, servizi cloud all'avanguardia, ambienti di sviluppo avanzati e specifiche competenze ingegneristiche, configurandosi come un pilastro strategico per l'innovazione tecnologica italiana.

La Piattaforma Peano: Un Motore per l'Innovazione

La AI Foundry Peano è stata concepita per accelerare il passaggio dall'innovazione alla produzione, fornendo a ricercatori, startup e imprese gli strumenti essenziali per sviluppare e immettere sul mercato nuove soluzioni basate sull'IA. La sua rilevanza è stata ulteriormente confermata dall'ingresso nella TOP500, la prestigiosa classifica internazionale che annovera i supercomputer più potenti a livello globale.

Questo traguardo segna un passo significativo per AI4I, consolidandone il ruolo di infrastruttura nazionale dedicata all'intelligenza artificiale.

Fabio Pammolli, presidente di AI4I, ha sottolineato l'importanza di questa realizzazione, affermando che con la Foundry Peano si rafforza il ruolo dell'Istituto come infrastruttura nazionale per l'intelligenza artificiale, potenziando le ricadute positive sul sistema della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo industriale.

Torino al Centro dell'Intelligenza Artificiale Europea

La presenza di AI4I e l'inaugurazione di Peano rafforzano significativamente la posizione di Torino nel panorama tecnologico. Il sindaco Stefano Lo Russo ha evidenziato come questa iniziativa consolidi il ruolo della città quale polo europeo dell'innovazione, confermando la sua vocazione di laboratorio del futuro, capace di creare sinergie tra imprese, università e ricerca.

Anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, ha rimarcato il valore strategico di Peano, affermando che grazie a questa infrastruttura il Piemonte acquisisce un vantaggio competitivo nella sfida globale dell'innovazione tecnologica. L'obiettivo primario della piattaforma è infatti quello di tradurre il calcolo avanzato in applicazioni concrete, promuovendo attivamente la collaborazione tra il mondo scientifico, le istituzioni e l'industria, e rafforzando così la presenza di Torino nell'ecosistema europeo dell'intelligenza artificiale.

Durante la cerimonia di presentazione, sono intervenuti anche Riccardo Di Maria, responsabile HPC/AI di AI4I, e Maria Grazia Giuffreda, associata al Centro Svizzero di Supercalcolo (CSCS) – ETH Zurich, la quale ha offerto una panoramica approfondita sui temi della potenza di calcolo e della sovranità tecnologica, aspetti cruciali per il futuro dell'IA.