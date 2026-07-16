Nel panorama delle interfacce AI, le startup mirano a sviluppare dispositivi per il controllo diretto degli agenti AI, superando la semplice registrazione. Aina si distingue per il suo approccio innovativo.

Aina: finanziamento e prodotti chiave

Aina ha raccolto 5,5 milioni di dollari. Il suo prodotto principale è Dune, una tastiera "macro" che gestisce scorciatoie e funzioni di controllo. Aina ha anche sviluppato Radiance (telecomando per videochiamate) e Shift (pulsante per agenti AI); la popolarità di Dune nei test ha guidato il suo lancio prioritario.

Il controllo attivo degli agenti AI

La domanda di hardware per il controllo e l'attivazione degli agenti AI è in crescita. Aina intende superare la cattura passiva del contesto, creando dispositivi che utilizzino attivamente le informazioni per orchestrare flussi di lavoro e processi decisionali.

Aisa e l'economia degli agenti AI

Parallelamente, Aisa sta costruendo un network transazionale per l'economia degli agenti AI, avendo raccolto 6,5 milioni di dollari (co-guidato da Alibaba e Tribe Capital). La sua piattaforma unificata facilita l'accesso a modelli AI, API e servizi digitali per gli agenti. Aisa ha mostrato una crescita eccezionale, evidenziando come gli agenti AI stiano diventando attori economici autonomi, capaci di operazioni complesse e programmatiche.

Qin Jin di Alibaba Group ha affermato che "gli agenti AI richiedono un nuovo livello di transazioni e commercio."

Prospettive future: controllo e autonomia AI

Questi sviluppi indicano un futuro in cui il controllo e l'interazione con gli agenti AI saranno centrali. I dispositivi Aina promettono maggiore personalizzazione e controllo, mentre reti transazionali come Aisa rafforzano l'autonomia operativa degli agenti AI, aprendo nuove frontiere per l'integrazione dell'AI nelle attività quotidiane e professionali.