La startup texana Venus Aerospace, fondata nel 2020, ha compiuto un balzo significativo nella propulsione spaziale. Con una Serie B da circa 91 milioni di dollari, guidata da Mercury Fund, l’azienda si appresta a scalare la tecnologia del suo motore a detonazione rotante (RDRE). Questo finanziamento, annunciato l’8 luglio 2026, segue il primo volo riuscito del motore nel maggio 2025, segnando un passaggio cruciale verso la maturità industriale per applicazioni difensive, spaziali e commerciali.

RDRE: dal test al volo e l'efficienza

Il RDRE, nato in ambito accademico, ha preso slancio nel maggio 2025 con il primo test di volo negli Stati Uniti.

La dimostrazione su un razzo ha evidenziato i vantaggi di efficienza, compattezza e propulsione continua. Offrendo un’efficienza superiore (fino al 15% rispetto ai motori tradizionali), la tecnologia apre scenari futuri per velivoli ipersonici riutilizzabili. Test su droni a Mach 0,9 erano già stati condotti nel 2024.

Serie B e obiettivi di sviluppo

La Serie B da 90-91 milioni di dollari, guidata da Mercury Fund, finanzierà: sviluppo di infrastrutture e test stand in Texas per combustioni prolungate del RDRE (fino a 6-15 minuti); potenziamento della capacità produttiva (sfruttando stampa 3D e componentistica locale); finanziamento di dimostrazioni di volo per applicazioni civili e militari.

Impatto e futuro ipersonico

Venus Aerospace si afferma come protagonista nella propulsione ipersonica.

Il RDRE promette di ridurre costi e complessità, con potenzialità applicative che includono missili, sistemi di lancio spaziale e velivoli ipersonici. L’investimento pubblico di quasi 3,9 milioni di dollari dalla Texas Space Commission per l'infrastruttura di test locale sottolinea l’interesse strategico, rafforzando il ruolo della regione nell’aerospazio dual-use.

I capitali ottenuti, insieme al grant pubblico, offrono a Venus Aerospace una piattaforma robusta per tradurre la ricerca in applicazioni operative. La propulsione ipersonica non è più un sogno futuribile, ma una traiettoria concreta che l’azienda intende concretizzare con test affidabili e infrastrutture adeguate.