L'app francese WeWard, nota per il suo approccio "walk-to-earn" e sostenuta dalla tennista e investitrice Venus Williams, ha introdotto l'8 luglio 2026 una nuova funzionalità rivoluzionaria: la Walking Mode. Questa innovazione mira a trasformare il rapporto tra fitness digitale e il tempo trascorso davanti allo schermo.

La Walking Mode, lanciata ufficialmente, permette agli utenti di bloccare l'accesso a specifiche applicazioni, come TikTok o Instagram, fino al raggiungimento di un obiettivo di passi giornaliero personalizzabile. Ad esempio, un utente può impostare un traguardo di 3.000 passi, e solo una volta completato, le app selezionate torneranno disponibili.

Da ricompensa a design consapevole

Tradizionalmente, WeWard ha incentivato l'attività fisica attraverso i suoi Wards, una valuta interna convertibile in denaro reale, buoni regalo o donazioni a enti benefici. Con l'introduzione della Walking Mode, l'app segna un'evoluzione significativa, spostando il focus dalla mera ricompensa economica verso un design digitale più consapevole. L'obiettivo è ora promuovere attivamente comportamenti salutari e ridurre il tempo di utilizzo degli schermi, anziché cercare di trattenere l'attenzione dell'utente.

La visione di Yves Benchimol per un benessere reale

Yves Benchimol, co-fondatore di WeWard, ha spiegato che la nuova funzionalità si inserisce in una visione più ampia: creare un'esperienza digitale che stimoli abitudini più sane nella vita reale.

La scelta di mantenere un basso tempo di utilizzo quotidiano dell'app è considerata un indicatore positivo, in netta controtendenza rispetto a molte applicazioni che mirano a monopolizzare l'attenzione degli utenti.

Trasparenza nella monetizzazione e tutela della privacy

WeWard ribadisce il suo impegno a non vendere i dati degli utenti a terzi, una pratica purtroppo diffusa in molte piattaforme digitali. Il modello di ricavo dell'azienda si basa su fonti trasparenti e sostenibili: acquisti in-app, marketing affiliato, abbonamenti premium e pubblicità digitale. Questo approccio mira a costruire e mantenere la fiducia degli utenti, garantendo al contempo la sostenibilità economica dell'app.

Un'evoluzione nella gamification del movimento

La Walking Mode rappresenta un passo avanti nella filosofia della gamification. Si passa da una logica di "reward" (camminare per guadagnare) a una di autotenzione positiva (camminare per sbloccare). Questo approccio si allinea con la crescente tendenza del design mindful nel settore delle applicazioni dedicate al benessere digitale, offrendo un incentivo intrinseco al movimento.

In sintesi, con la sua Walking Mode, WeWard dimostra di voler superare la semplice incentivazione economica, abbracciando una responsabilità sociale più profonda. L'app si impegna a promuovere il movimento fisico nel mondo reale e a contribuire alla riduzione del tempo trascorso davanti agli schermi, attraverso una dinamica intrinsecamente positiva e rispettosa dell'utente.