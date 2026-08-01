Lo spin-off Also di Rivian è pronto a ridefinire la mobilità con il lancio della sua innovativa e-bike TM-B. Questo veicolo a due ruote, dal design futuristico e soluzioni tecnologiche avanzate, si inserisce nel portafoglio di veicoli elettrici di Rivian, segnando un passo significativo nell’espansione verso un futuro più sostenibile. Dopo mesi di posticipi dovuti a complessità nella catena di approvvigionamento globale, la consegna del modello TM-B Launch Edition è finalmente imminente. Also ha confermato l'avvio delle spedizioni dalla prossima settimana, con l'obiettivo di completare tutte le consegne entro settembre.

La TM-B, proposta a 4500 dollari, ha catturato l'attenzione per il suo posizionamento e per le specifiche tecniche di alto livello, che includono un sofisticato sistema di sospensioni ad aria e una batteria dalla notevole autonomia, promettendo prestazioni e comfort superiori.

Design avanguardistico e funzionalità integrate

La TM-B di Also si distingue per il suo design avveniristico. Un elemento distintivo è la sezione centrale trasparente del telaio, che offre una visione diretta del drivetrain, sottolineando l'ingegneria innovativa. La batteria rimovibile funge anche da pratico power bank grazie a due porte USB-C. Il display di bordo, rotondo, fornisce informazioni essenziali come velocità e stato di carica.

Indicatori di direzione anteriori e posteriori, un tasto throttle a destra e un selettore a sinistra, evidenziano l'attenzione a dettagli e sicurezza. Il reggisella, sganciabile solo tramite controllo centrale o app, aggiunge esclusività. Con un manubrio largo e un'impronta aggressiva, la TM-B si presenta come una vera mountain bike elettrica, più orientata a un uso dinamico che a quello puramente commuter.

Prestazioni e comfort su ogni percorso

L'esperienza di guida offerta dalla TM-B è stata elogiata per il suo comfort e la stabilità, anche su superfici irregolari, grazie all'adozione di un sistema di sospensioni doppie. Questo assicura un assorbimento ottimale degli urti. Il sistema generatore-motore separato consente al ciclista di scegliere tra pedalata assistita tradizionale o l'utilizzo come cambio manuale, offrendo un controllo senza precedenti.

Classificata come e-bike di Classe 3, la TM-B garantisce assistenza alla pedalata fino a 28 miglia orarie e un'accelerazione rapida e fluida, rendendola vivace e reattiva nel traffico urbano. La capacità di raggiungere i 20 mph con il solo throttle la rende agile e adatta a muoversi con disinvoltura, offrendo una sensazione di fluidità e controllo.

Oltre le due ruote: le ambizioni future di Also

Sebbene la TM-B rappresenti il primo passo di Also, le ambizioni dello spin-off di Rivian si estendono oltre le e-bike. La startup si autodefinisce una "compagnia di veicoli" e ha delineato piani per lo sviluppo di veicoli cargo a pedalata assistita a quattro ruote per collaborazioni con Amazon. Inoltre, Also sta lavorando su un veicolo autonomo per le consegne, in partnership con DoorDash, dimostrando la sua visione a lungo termine.

Per realizzare queste prospettive, sarà fondamentale mantenere un elevato standard di qualità e migliorare la comunicazione e il servizio clienti. Le critiche passate riguardo ai ritardi e alla gestione delle aspettative sottolineano l'importanza di costruire fiducia. Le aspettative per Also sono elevate, e la sua capacità di innovare e soddisfare il mercato potrebbe inaugurare una nuova era per il trasporto sostenibile, fondendo un design innovativo con soluzioni all'avanguardia.