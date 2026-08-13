In un'epoca in cui pochi giganti dominano il panorama dei social media, controllando la distribuzione delle informazioni e il flusso dei contenuti, Bluesky si propone come un'alternativa innovativa. La piattaforma mira a ridefinire il settore attraverso l'adozione di protocolli aperti, promuovendo un ritorno a connessioni più umane e decentralizzate. Questa visione è stata presentata da Toni Schneider, CEO, e Rose Wang, COO di Bluesky, durante TechCrunch Disrupt 2026, delineando un potenziale nuovo inizio per il social web.

Il rilancio del social web

Bluesky si trova in una fase cruciale, emergendo insieme ad altre piattaforme nel contesto post-trasformazione di Twitter in X. Toni Schneider ha assunto la piena responsabilità di CEO con l'obiettivo di scalare la piattaforma e costruire una rete aperta che favorisca interazioni autentiche. "Siamo solo all'inizio di questa storia", ha dichiarato Schneider, anticipando un decennio di significativi sviluppi per un web più aperto.

Rose Wang, forte della sua esperienza, inclusa una precedente posizione in Forethought AI, ha evidenziato l'importanza del contatto umano nei social media. Durante SXSW London, ha criticato l'attuale predominio di flussi di contenuti sempre più governati dall'intelligenza artificiale.

Wang ha affermato che piattaforme come Facebook e X sono ormai "fondamentalmente aziende di AI", il che ne limita la capacità di adattamento rapido alle esigenze degli utenti, a differenza di Bluesky che si concentra sul ripristino della connessione diretta tra le persone.

Protocolli aperti e autonomia degli utenti

Il fulcro della strategia di Bluesky risiede nell'idea che i protocolli aperti possano permettere alle comunità di modellare autonomamente le proprie esperienze digitali. A differenza dei modelli centralizzati tipici delle grandi piattaforme, Bluesky concede agli utenti la libertà di personalizzare i propri feed di contenuti, restituendo loro il potere decisionale. Questo approccio ha contribuito a un'impressionante crescita, attirando oltre 44 milioni di utenti in soli due anni, molti dei quali hanno migrato da X (l'ex Twitter) a seguito di preoccupazioni legate alle politiche di controllo centralizzato.

Wang ha descritto Bluesky come una piattaforma intrinsecamente adattabile e guidata dalla comunità, recuperando quel dinamismo che spesso manca nelle piattaforme più consolidate e statiche. Ha inoltre suggerito che un modello di moderazione multilivello, gestito direttamente dalle comunità, sia superiore agli approcci omogenei e globali che caratterizzano altri servizi, promuovendo un ambiente più equo e reattivo.

L'Intelligenza Artificiale al servizio della creatività

Sebbene l'intelligenza artificiale sia talvolta vista con scetticismo, soprattutto in relazione alla creazione di contenuti, Bluesky ne fa un uso strategico per livellare il campo per i creatori. Attraverso lo strumento AI denominato "Attie", gli utenti possono curare feed personalizzati, beneficiando di una maggiore autonomia nella gestione e organizzazione delle informazioni.

Wang ha chiarito che l'AI non è intesa per sostituire la creatività umana, ma piuttosto per supportare i creatori, consentendo loro di operare in un contesto più ampio, aperto e meno centralizzato rispetto agli schemi attuali. In sintesi, Bluesky si posiziona non solo come un'alternativa ai giganti dei social media, ma come un promotore di un cambiamento sistemico: un passaggio da reti centralizzate a ecosistemi digitali più aperti, personalizzabili e orientati alla libertà di utenti e creatori.