Disney+ compie una mossa strategica nel panorama dei contenuti brevi, annunciando un accordo con TikTok. L’obiettivo è integrare video realizzati dai fan direttamente nella sezione “Verts” dell’app, il feed di video verticali lanciato pochi mesi fa per intensificare il coinvolgimento degli utenti. Questa iniziativa mira a valorizzare i fan content e i TikTok creators, rafforzando l’engagement mobile e il legame con le community.

L’accordo con TikTok e il Disney Creator Ambassador Program

Disney+ sta avviando un programma pilota negli Stati Uniti per mostrare video creati dai fan, incentrati su franchise come Pixar, Marvel e Star Wars, all’interno di Verts.

Parallelamente, è stato lanciato il Disney Creator Ambassador Program, che offre ai creatori di TikTok accesso all’ampio archivio di contenuti Disney, oltre a opportunità di visibilità, eventi esclusivi, ricompense e prospettive professionali. Questa partnership sottolinea il riconoscimento da parte di Disney del ruolo crescente dei talenti emergenti sui social media.

Da Sora a Verts: l’evoluzione strategica

Questa iniziativa rappresenta una naturale evoluzione dei piani di Disney per i contenuti brevi. In precedenza, la compagnia aveva previsto un investimento significativo in OpenAI con un accordo triennale per la creazione di video brevi generati tramite intelligenza artificiale, utilizzando personaggi Disney sulla piattaforma Sora.

Tuttavia, tali piani sono stati abbandonati a seguito della chiusura di Sora. Il partenariato con TikTok sposta quindi il focus dalla produzione basata sull’IA ai contenuti autentici e spontanei creati direttamente dalla community dei fan.

Verts: un feed in trasformazione

La sezione Verts, già attiva, offre un’esperienza di scoperta simile a quella di TikTok, consentendo agli utenti di scorrere verticalmente brevi clip tratti dai contenuti Disney+. È possibile aggiungere questi video alla watchlist o avviarne la visione completa con un semplice tocco. La piattaforma ha già manifestato l’intenzione di evolvere questo formato, affiancando ai clip di archivio contenuti creativi realizzati dagli utenti, per offrire un’esperienza sempre più personalizzata e coinvolgente.

Contesto competitivo e risultati economici

L’annuncio di questa collaborazione giunge in un momento di forza finanziaria per Disney+. L’utile operativo derivante dai servizi di video on-demand in abbonamento (SVOD) ha registrato un notevole incremento, superando i 700 milioni di dollari, più del doppio rispetto all’anno precedente. La strategia di arricchire Verts con contenuti generati dai fan si inserisce, dunque, in un quadro di crescita, con l’obiettivo di amplificare ulteriormente l’engagement e fidelizzare gli utenti che prediligono l’esperienza mobile.

Il trend del settore e la trasformazione in chiave social

Disney+ non è sola nell’esplorazione dei video verticali. Molte piattaforme di streaming stanno introducendo funzionalità simili ai feed verticali per rispondere alle esigenze dei consumatori più giovani, abituati a interagire con video brevi su piattaforme social.

Offrire contenuti immediati e di breve durata è diventato un elemento chiave per trasformare le app di streaming in un hub ibrido che mescola intrattenimento on-demand e interazione sociale. L’integrazione dei creatori di TikTok nella piattaforma Disney+ potrebbe segnare l’inizio di un ecosistema content-first, unendo l’autorità del brand Disney con l’energia creativa della community. Questa mossa rappresenta una significativa trasformazione nel modo in cui il colosso si rivolge alla Generazione Z, valorizzando la partecipazione attiva dei fan e convergendo verso un’interfaccia che fonde catalogo, community e contenuti generativi.