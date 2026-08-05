Zoox, l'azienda di robotaxi di proprietà di Amazon, si prepara a lanciare il suo servizio a pagamento a Las Vegas a partire dal 10 agosto. Questa mossa segna un passo cruciale verso la commercializzazione della sua tecnologia di guida autonoma, dopo circa un anno di operazioni gratuite aperte al pubblico. L'avvio delle corse a pagamento è reso possibile anche da recenti e fondamentali esenzioni normative.

Dalla visione alla realtà commerciale

Fondata nel 2014 nella Silicon Valley, Zoox ha investito anni nello sviluppo di un veicolo elettrico su misura, dotato di un sistema di guida autonoma avanzato e un'app per il ride-sharing on-demand.

Acquisita da Amazon nel 2020 per un investimento di 1,2 miliardi di dollari, l'azienda ha da allora perfezionato il design cubico dei suoi veicoli. Questi si distinguono per l'assenza di volante e pedali, l'inclusione di sensori sofisticati e un ampio moonroof. L'inizio delle operazioni commerciali a Las Vegas rappresenta il culmine di anni di lavoro, sviluppo e costanti aggiornamenti hardware, superando ostacoli significativi come il finanziamento e le complesse regolamentazioni.

Esenzioni normative fondamentali

Un ostacolo chiave è stato rimosso di recente quando la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha concesso a Zoox un'esenzione temporanea da alcune normative federali sui veicoli a motore.

Questa esenzione è cruciale poiché permette all'azienda di offrire corse a pagamento, nonostante i suoi veicoli non dispongano dei comandi tradizionali, come il volante, richiesti dalle leggi federali. L'esenzione, valida per due anni, consente a Zoox di schierare fino a 2.500 veicoli e copre otto standard federali, inclusi quelli relativi allo sbrinamento del parabrezza e ai sistemi di frenata dei veicoli leggeri, abilitando così l'avvio delle operazioni commerciali anche in assenza di comandi manuali tradizionali.

Tariffe competitive e future espansioni

Le tariffe delle corse Zoox saranno calcolate in base a una tariffa base, a cui si aggiungeranno costi per la distanza percorsa e il tempo impiegato.

Il costo finale sarà sempre chiaramente visibile prima della prenotazione e non subirà variazioni anche in caso di modifiche al percorso. Potrebbero essere incluse nella tariffa anche commissioni specifiche per destinazioni particolari, come trasferimenti aeroportuali o viaggi verso eventi ad alta affluenza, quali lo Sphere o il T-Mobile Arena. Zoox intende mantenere prezzi competitivi rispetto ai livelli di comfort offerti dai servizi tradizionali di ride-hail. Attualmente, i servizi offerti a San Francisco e Austin rimangono gratuiti, in attesa che Zoox ottenga i permessi aggiuntivi necessari per espandere le operazioni commerciali anche in questi mercati.

Un passo verso il futuro della mobilità

L'approvazione della NHTSA riflette un impegno condiviso nel promuovere l'innovazione, pur mantenendo i più alti standard di sicurezza. Come sottolineato da Aicha Evans, CEO di Zoox, questo traguardo rappresenta un importante passo avanti per i veicoli autonomi. Amazon, dal canto suo, si propone di produrre fino a 10.000 robotaxi all'anno in uno stabilimento vicino alla Silicon Valley, con l'obiettivo di sfidare i leader del settore come Waymo, di proprietà di Alphabet. Nonostante permangano dubbi sulla sicurezza, sollevati da gruppi come Advocates for Highway and Auto Safety, Zoox continua a spingere verso un futuro in cui i robotaxi possano funzionare senza intervento umano, auspicabilmente dimostrandosi più sicuri dei conducenti umani in determinate situazioni.

Con oltre mezzo milione di persone che hanno già sperimentato i viaggi nei suoi veicoli, Zoox si posiziona come un pioniere nella trasformazione del panorama della mobilità urbana, offrendo un modello che altre città potrebbero presto adottare.