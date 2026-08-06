eBay sta ridefinendo la propria strategia per affrontare la concorrenza di piattaforme emergenti come Whatnot e TikTok Shop, puntando con decisione sul live shopping. Dati recenti rivelano un incremento di circa otto volte nel volume lordo di merci (GMV) di eBay Live su base annua, con un notevole aumento di spettatori, tempo di visione e articoli venduti. Questo successo spinge eBay a espandere i servizi di live shopping a nuovi mercati internazionali.

Espansione e impatto strategico

Inizialmente introdotto negli Stati Uniti nel 2022 come servizio su invito, eBay Live ha esteso la sua presenza a livello globale, raggiungendo paesi come Regno Unito (con una beta nel 2024), Germania, Australia, Francia, Italia e Canada.

L'azienda ha recentemente abilitato l'auto-onboarding per i venditori in oltre 300 categorie, inclusi elettronica e moda. Il CEO Jamie Iannone ha evidenziato come questi risultati rafforzino la convinzione che il live shopping possa incrementare l'engagement, favorire la scoperta di prodotti e accelerare le vendite. Il trend di crescita è inequivocabile, sebbene i dati esatti sul GMV non siano stati divulgati.

Vantaggi e innovazioni per il mercato

I dati di eBay indicano che oltre il 90% dei venditori che utilizzano regolarmente il live shopping ha registrato una crescita del GMV, con vendite triplicate. I nuovi acquirenti, in particolare nel settore dei collezionabili, spendono il 70% in più durante gli eventi live.

Ciò conferma che il live shopping è un modello di business consolidato. Per supportare tale evoluzione, eBay ha migliorato le funzionalità di scoperta eventi, la creazione e gestione dell'inventario, e la gestione in tempo reale degli articoli durante le dirette.

Il live shopping: un fenomeno globale in ascesa

Il live shopping si afferma come un fenomeno globale, con crescente adozione negli Stati Uniti e implementazione di funzionalità simili da parte di piattaforme come StockX, Whatnot e TikTok Shop. Il valore di mercato di Whatnot, oltre gli 11 miliardi di dollari, ne evidenzia il potenziale. Il successo deriva dall'esperienza di acquisto immersiva e coinvolgente, che unisce intrattenimento e acquisti in tempo reale, rafforzando il legame tra acquirente e venditore.

Questa dinamica è destinata a evolversi, creando nuove opportunità e configurandosi come un cambiamento di paradigma nell'e-commerce. L'espansione di eBay è un chiaro segnale dell'adattamento delle aziende per rimanere competitive in un mercato in continua trasformazione.