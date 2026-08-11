FlightAware, il noto servizio di tracciamento dei voli in tempo reale, ha avviato un’azione legale contro Kalshi, una piattaforma di prediction market. L’accusa principale riguarda l’uso non autorizzato di dati e del marchio di FlightAware per ospitare mercati di scommessa incentrati sulle cancellazioni dei voli. La denuncia evidenzia come Kalshi abbia continuato a esporre il branding di FlightAware anche dopo esplicite richieste di cessazione. FlightAware sostiene di non essere mai stata informata che Kalshi avrebbe fatto affidamento sui suoi dati per determinare l’esito di tali mercati.

Secondo quanto emerso, Kalshi avrebbe integrato i dati di FlightAware per definire i risultati delle scommesse sulle cancellazioni, sia a livello aggregato che per specifici aeroporti, fin dall’introduzione di questi mercati. FlightAware ha dichiarato di aver appreso dell’utilizzo del proprio nome e dei propri dati solo tramite la copertura mediatica, senza alcuna comunicazione preventiva da parte di Kalshi.

I rischi dei mercati predittivi

I prediction market, come Kalshi e Polymarket, consentono agli utenti di piazzare scommesse su una vasta gamma di eventi futuri, dalle elezioni politiche alle vendite di album musicali. Queste piattaforme sono state oggetto di critiche per il loro potenziale di essere manipolate.

Casi noti includono un utente di Polymarket che ha scommesso 32.000 dollari sulla rimozione di Nicolás Maduro, guadagnandone 400.000 dopo l’arresto del presidente venezuelano. Un altro episodio ha coinvolto un operatore del teleprompter della Casa Bianca, che avrebbe realizzato oltre 100.000 dollari su Kalshi sfruttando informazioni privilegiate sui discorsi presidenziali.

FlightAware ha espresso serie preoccupazioni, avvertendo che i mercati di scommessa sulle cancellazioni dei voli potrebbero incentivare comportamenti pericolosi. Il potenziale profitto derivante da interruzioni operative potrebbe, infatti, spingere a interventi sleali o addirittura a sabotaggi, con gravi ripercussioni sulla sicurezza dei passeggeri e del personale aeroportuale.

Il contesto legale e normativo

Il confronto legale tra le piattaforme di prediction market e le autorità statali è già una realtà consolidata. Diversi stati, tra cui Arizona, Utah, Minnesota, Nevada, New York, Massachusetts e Michigan, hanno visto alternarsi sentenze favorevoli a Kalshi e blocchi all’azione statale, o cause che classificano questi mercati come una forma di gioco d’azzardo non regolamentata. Nello Utah, ad esempio, una corte ha autorizzato l’applicazione delle leggi anti-gioco, mentre in Minnesota un giudice ha temporaneamente sospeso una legge che li vietava. In Arizona, Kalshi ha ottenuto uno stop temporaneo a un procedimento penale che la accusava di operare illegalmente.

La causa intentata da FlightAware introduce una nuova dimensione nel quadro normativo e reputazionale dei prediction market.

La controversia non si limita più alle discussioni tra stati e la Federal Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ma include ora contenziosi legati alla proprietà intellettuale, all’uso dei dati e alla responsabilità sociale. L’accusa di possibili interferenze operative e di rischio per la sicurezza dei viaggiatori aggiunge ulteriore peso alle preoccupazioni delle autorità. Per Kalshi, che in passato ha già sospeso e poi rilanciato mercati simili sulle cancellazioni (seppur con contratti limitati per utenti istituzionali), questa causa rappresenta un ulteriore ostacolo alla sua espansione.

Verso una regolamentazione chiara

Le sfide attuali sottolineano l’urgenza di definire un quadro normativo chiaro per i prediction market.

La questione non è solo tecnica, ma anche etica, soprattutto quando i mercati sono legati alla sicurezza o alla salute pubblica, richiedendo regole esaustive e trasparenti. È necessaria una governance che tuteli i dati e gli utenti, preservi l’integrità operativa e stabilisca confini precisi tra finanza, gioco e informazione.

L’evoluzione legislativa dovrà chiarire la giurisdizione: la CFTC continua a rivendicare la propria autorità esclusiva, mentre molti stati ritengono che questi mercati rientrino nelle normative sul gioco d’azzardo. Parallelamente, casi come quello di FlightAware evidenziano che la responsabilità non è solo normativa, ma anche contrattuale e reputazionale.

In sintesi, la controversia tra FlightAware e Kalshi segna un punto di svolta per la maturazione dei prediction market, chiamati a confrontarsi con complesse questioni di etica, legge e sicurezza.