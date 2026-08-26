Google Gemini sta affrontando un significativo problema di branding, una criticità che si estende all'intera industria dell'intelligenza artificiale. La causa principale è l'eccessiva segmentazione delle funzionalità all'interno della stessa app, che aumenta la complessità dell’esperienza utente. Google stessa, pur promettendo che «non dovresti dover indovinare se un compito richiede Spark, un Daily Brief o una rapida ricerca nella posta in arrivo», con il suo design attuale impone proprio questa distinzione.

Interfaccia frammentata e confusione

Nell'app Gemini, gli utenti devono navigare tra chat, Spark e Daily Brief, ognuna con icona e collocazione proprie. Questa stratificazione genera una barriera visiva e cognitiva, complicando l'interazione e la scelta della funzionalità più adatta, creando confusione anziché fluidità.

Daily Brief: promesse non mantenute

Daily Brief promette "aggiornamenti proattivi e personalizzati" da Gmail e Calendar. Tuttavia, nella pratica, non distingue tra informazioni utili e promemoria indesiderati, potendo suggerire ricerche passate non rilevanti. Generando un senso di invasività.

Spark: utilità mascherata

Spark è un punto di forza di Gemini, un agente AI che agisce per l'utente.

Eppure, presentarlo come un brand separato è ridondante e controproducente. L'utente dovrebbe solo esprimere la richiesta, e l'AI dovrebbe attivare autonomamente le azioni necessarie, senza selezione manuale della "modalità".

Un problema sistemico nell'AI

Questa problematica non è isolata a Gemini. Altre piattaforme AI, come Anthropic ("chat" vs "cowork") e ChatGPT ("Chat" vs "Work"), impongono scelte simili. Tale design riflette una mentalità più tecnica che orientata all'utente, ostacolando la fluidità.

L'esempio di Apple: integrazione invisibile

Apple, pur con un'AI meno evocativa, eccelle nell'integrazione. Funzioni come Spotlight, Siri, fotocamera e app Foto diventano più intelligenti senza aggiungere complessità.

Sfruttando i comportamenti utente consolidati, rende l'AI parte organica dell'esperienza, senza nuove interfacce.

L'efficacia delle AI via messaggio

L'ascesa di servizi AI basati su testo (es. Poke, Ollie) dimostra la forza di un'interfaccia pulita e semplice come quella degli SMS. L'utente invia un messaggio e l'assistente agisce, eliminando la scelta tra funzionalità o brand interni, per un'interazione immediata e intuitiva.

iMessage: lo standard aureo

Come affermato da Justine Moore di Andreessen Horowitz, «iMessage è lo standard aureo». Gli utenti desiderano un contatto continuo con l'AI, senza dover apprendere nuovi marchi o app. L'obiettivo è un'interazione continua.

In sintesi, la sfida per il design dell'AI consumer, evidenziata da Gemini, è superare l'articolazione in sottobrand che compromette l'usabilità.

Il progresso tecnologico, pur lodevole, non basta se l'esperienza resta frammentata. Il vero salto si ottiene rendendo invisibile la struttura interna dell'AI, che interviene autonomamente senza che l'utente debba calibrare la modalità.