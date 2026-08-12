La nuova serie Pixel 11 di Google si concentra sull'intelligenza artificiale per ridefinire l'interazione con gli smartphone. Le innovazioni principali riguardano l'integrazione del modello AI Gemini, capace di gestire compiti complessi in background, con modifiche hardware contenute rispetto ai modelli precedenti.

L'intelligenza artificiale rivoluziona l'esperienza Pixel 11

Con Gemini, Google semplifica le attività quotidiane, permettendo di delegare al dispositivo azioni come ordinare cibo, prenotare servizi o gestire appuntamenti tramite comandi vocali.

Una nuova funzionalità di trascrizione, simile a Wispr Flow, converte chiamate e video in testo, migliorando accessibilità ed efficienza comunicativa.

La traduzione in tempo reale è potenziata per video, podcast e messaggi vocali. L'interfaccia di trascrizione live è stata ridisegnata per maggiore accessibilità, includendo la traduzione della lingua dei segni in testo, facilitando la comunicazione per le persone con disabilità uditive.

Fotocamera: scatti e video di qualità con l'AI

Tra le novità della fotocamera spicca Magic Capture, che seleziona automaticamente i migliori fotogrammi da un video, ottimizzando le immagini e riducendo lo sforzo dell'utente. Questa tecnologia eleva la qualità fotografica con minore interazione manuale.

I modelli Pro beneficiano di uno zoom ottico potenziato e di Instant Night Sight, per immagini nitide in scarsa luminosità fino a 4,5 volte più velocemente. La registrazione video è migliorata con supporto 8K e stabilità avanzata, grazie all'AI.

Hardware: efficienza e piccoli ritocchi

L'hardware presenta aggiornamenti mirati all'efficienza. Tutti i modelli Pixel 11 integrano il nuovo processore Tensor G6, che offre un'efficienza energetica superiore del 20% e una navigazione più rapida del 25%. Questo chip migliora anche le capacità fotografiche, come lo zoom "magic" 120x sui modelli Pro XL.

Nonostante le somiglianze estetiche, i modelli Pro vantano un display più luminoso e sensori fotografici ottimizzati per catturare maggiore luce e dettagli.

I prezzi rimangono in linea con le generazioni precedenti, con un lieve incremento per il modello di punta, giustificato dall'aumento dei costi dei componenti.

La gamma è completata da nuovi accessori, tra cui cover Pixelsnap e stand, pensati per offrire un ecosistema integrato e personalizzabile. Con la serie Pixel 11, Google intende rafforzare la sua leadership nell'intelligenza artificiale mobile, fornendo agli utenti strumenti sempre più potenti e intuitivi.