Durante il recente evento "Made by Google", il colosso tecnologico ha svelato ufficialmente il Pixel Watch 5, il suo ultimo smartwatch che promette di ridefinire l'esperienza utente. Grazie a un'integrazione potenziata di Gemini e a un set di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, il dispositivo si posiziona come un innovatore nel settore. Con un prezzo di partenza di 399 dollari, il Pixel Watch 5 è dotato di capacità in grado di tracciare i modelli di pressione sanguigna e la resistenza all'insulina, offrendo un aiuto personalizzato e un tracciamento del sonno ottimizzato.

Un Gemini ancora più intelligente

L'integrazione di Gemini rappresenta un punto di forza del nuovo Pixel Watch 5, elevando l'interazione con l'assistente vocale a un nuovo livello. Gli utenti possono interagire semplicemente alzando il polso, formulando domande o gestendo richieste come la ricerca di un ristorante nelle vicinanze con navigazione. Gemini funziona anche offline, permettendo di gestire timer, sveglie e allenamenti vocalmente. L'orologio visualizza inoltre aggiornamenti in tempo reale direttamente sul quadrante, fornendo informazioni utili come dettagli sui voli, tempi di arrivo stimati (ETA) e altri promemoria.

Innovazioni nel monitoraggio della salute

Google ha equipaggiato il Pixel Watch 5 con sensori e algoritmi di machine learning all'avanguardia per il monitoraggio dei modelli di pressione sanguigna.

Questa funzionalità è stata validata attraverso test rigorosi, confrontandola con monitor di pressione 24 ore su 24, e si basa su un modello avanzato addestrato con oltre un miliardo di minuti di dati da più di 500.000 persone. Un'altra innovazione è la funzione di resistenza all'insulina, progettata per identificare cambiamenti nella salute metabolica potenzialmente associati a un rischio maggiore di prediabete o diabete di tipo 2. Questa funzione combina segnali da sonno, frequenza cardiaca, attività fisica e altri dati sanitari, analizzandoli nel tempo per identificare cambiamenti a lungo termine. Gli utenti riceveranno un riepilogo mensile delle tendenze relative a pressione sanguigna e resistenza all'insulina.

Il dispositivo introduce anche la capacità di rilevare un calo persistente della saturazione di ossigeno nel sangue. In caso di emergenza respiratoria, l'orologio è in grado di contattare autonomamente i servizi di emergenza. Questa importante funzionalità sarà lanciata inizialmente in alcuni paesi europei, per poi essere estesa ad altre regioni.

Precisione nel sonno e nel fitness

Il monitoraggio del sonno sul Pixel Watch 5 è stato significativamente migliorato, risultando il 15% più accurato. Una novità è la funzione "Smart Wake", progettata per svegliare l'utente nel momento più opportuno del ciclo del sonno. È presente anche un nuovo quadrante "Bedtime" che riduce le distrazioni notturne. Viene inoltre tracciata la qualità della respirazione notturna, monitorando le variazioni minute per minute dei livelli di ossigeno nel sangue.

Per gli appassionati di fitness, il tracciamento GPS offre una precisione senza precedenti, con una mappatura del percorso due volte più accurata rispetto ai modelli precedenti, garantendo dati di allenamento e corsa più precisi, con una corrispondenza più stretta tra il percorso registrato e quello effettivo.

Prestazioni potenziate e design rinnovato

Il cuore del Pixel Watch 5 è la piattaforma Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, che garantisce un aumento del 12% nelle performance della CPU e un incremento del 50% della RAM rispetto alla piattaforma precedente, traducendosi in una velocità complessiva del 20% superiore. La durata della batteria raggiunge le 40 ore. Il design è arricchito da nuovi colori, tra cui Canyon Fog e Olive, e il dispositivo è disponibile in due formati: 41mm (a partire da 399 dollari) e 44mm (a partire da 429 dollari).

Il Pixel Watch 5 è disponibile per il pre-ordine a partire dalla data dell'annuncio e sarà ufficialmente in commercio dal 20 agosto. Con queste caratteristiche avanzate e una chiara attenzione all'innovazione, Google si conferma un attore chiave nel mercato degli smartwatch.