Google ha ufficialmente introdotto il suo primo tracker proprietario, il Pixel Tag, progettato per competere direttamente con l’Apple AirTag. L'annuncio è avvenuto durante l'evento in live stream «Made by Google ’26» il 12 agosto 2026. Il dispositivo, con un prezzo di lancio di 29 $, si integra nell'ecosistema Android e sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2026.

Design e Caratteristiche Tecniche

Il Pixel Tag si distingue per un design più sottile e allungato rispetto all’AirTag, misurando 1,1 pollici in larghezza, 1,8 pollici in altezza e 0,2 pollici di spessore.

Il peso è di 0,4 oz con batteria, quasi identico all'AirTag (0,39 oz). Entrambi i dispositivi vantano una certificazione IP67 per resistenza ad acqua e polvere. Il tracker di Google include connettività Bluetooth e Ultra Wideband (UWB) per un rilevamento preciso, un altoparlante integrato e una batteria a bottone CR2032 sostituibile, che garantisce circa un anno di autonomia. A differenza dell’AirTag, il Pixel Tag non supporta la tecnologia NFC.

Integrazione e Compatibilità

Il nuovo Pixel Tag si avvale della rete Find Hub di Google, l’equivalente Android del servizio «Find My» di Apple. Questa rete sfrutta la vasta base di dispositivi Android per localizzare oggetti smarriti, anche quando sono offline, garantendo la privacy grazie alla crittografia.

Il dispositivo può essere individuato e fatto suonare anche tramite uno smartwatch Pixel Watch. La compatibilità è estesa a tutti gli smartphone Android con versione 9 o successive.

Prezzi e Disponibilità

Il Pixel Tag sarà commercializzato al prezzo di 29 $ per l’acquisto di una singola unità. Sarà inoltre disponibile una confezione da quattro tracker al costo di 99 $. La data di lancio sul mercato è fissata per l'11 novembre 2026.

Scenario Competitivo e Impatto

L'ingresso di Google nel mercato dei tracker personali con il Pixel Tag intensifica la competizione con l'Apple AirTag e altri attori come Samsung Galaxy Tag. Il Pixel Tag punta su un design innovativo e una connettività UWB avanzata, sebbene l'assenza di NFC lo differenzi dall'offerta Apple.

L'introduzione di questo dispositivo è destinata a rafforzare l'ecosistema Find Hub, che già offre funzionalità come la condivisione della localizzazione di bagagli con le compagnie aeree e l'accesso web al proprio account.

Per gli utenti Android, il Pixel Tag rappresenta una soluzione nativa e profondamente integrata per la localizzazione degli oggetti. Offre elevata autonomia, sicurezza e precisione, permettendo di rintracciare gli effetti personali non solo tramite smartphone, ma anche attraverso il Pixel Watch e la piattaforma web di Find Hub. Questa integrazione strategica mira a migliorare l'esperienza utente, promuovendo la sicurezza e la tracciabilità quotidiana, con la garanzia della privacy grazie alla crittografia end-to-end.

Il Pixel Tag, con il suo posizionamento competitivo e la profonda integrazione nell'ecosistema Android, è un prodotto rilevante che potrebbe ridefinire le dinamiche del settore dei tracker personali.