La startup Groq ha recentemente raccolto 350 milioni di dollari, un finanziamento cruciale per accelerare la sua trasformazione strategica. L'azienda sta infatti evolvendo da produttore di chip AI a fornitore di infrastrutture cloud per l'inferenza AI, posizionandosi nel promettente settore del neocloud. Questo round di investimento, guidato da Disruptive con la significativa partecipazione di Nvidia, valuta Groq 3,5 miliardi di dollari. Sebbene questa cifra sia inferiore ai 6,9 miliardi stimati lo scorso settembre, l'azienda precisa che non si tratta di un down round, ma piuttosto di una nuova valutazione che riflette la sua struttura post-accordo di licenza con Nvidia.

La trasformazione strategica: da chipmaker a fornitore di servizi

Groq era inizialmente concentrata sulla progettazione e produzione dei propri chip, denominati LPUs (Language Processing Units), con l'obiettivo di competere direttamente con Nvidia nel campo dell'inferenza. Tuttavia, la strategia ha subito un cambiamento radicale dopo che il suo team di vertice, incluso il fondatore e CEO Jonathan Ross, è stato assorbito da Nvidia nell'ambito di un accordo di licenza. Da quel momento, la startup ha modificato il suo modello di business: da sviluppatore di hardware proprietario è diventata un operatore di data center che utilizza sistemi Nvidia, trasformandosi di fatto in un cliente chiave dell'ecosistema Nvidia per l'offerta di servizi di inferenza AI.

Espansione infrastrutturale e presenza globale

Attualmente, Groq gestisce una rete di 13 data center strategicamente distribuiti tra Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico. Questi centri servono una vasta clientela che include oltre 6 milioni di sviluppatori, grandi imprese e aziende native dell'AI. L'ambizioso piano di crescita prevede un aumento significativo della capacità operativa, passando dagli attuali 54 megawatt a oltre 200 megawatt entro il 2027.

Il sostegno finanziario e la visione dei vertici

Le nuove risorse finanziarie saranno impiegate per supportare l'utilizzo di cluster GPU di medie e grandi dimensioni, accelerati da Nvidia, destinati sia all'addestramento di modelli AI che all'inferenza.

Alex Davis, chairman di Groq e CEO di Disruptive, ha delineato chiaramente la visione futura dell'azienda: "Stiamo costruendo Groq come il principale cloud di inferenza AI a livello mondiale. L'inferenza diventerà senza dubbio lo strato più critico dell'infrastruttura AI."

Le incertezze del modello di business neocloud

Nonostante l'evidente domanda di servizi di inferenza, la sostenibilità a lungo termine del modello di business neocloud rimane un aspetto da valutare attentamente. A titolo di confronto, CoreWeave ha riportato una forte crescita dei ricavi nel secondo trimestre e ha siglato contratti importanti con attori come Meta e Anthropic. Tuttavia, il settore è caratterizzato da preoccupazioni persistenti, tra cui elevati investimenti di capitale, una notevole dipendenza dal debito, la rapida svalutazione dell'hardware e la sfida di convertire la crescita in solidi flussi di cassa liberi.

Groq nell'orbita dell'ecosistema Nvidia

Con questo pivot strategico, Groq si inserisce pienamente nell'ecosistema infrastrutturale di Nvidia. Questa relazione non è insolita nel panorama attuale dei neocloud, dove Nvidia non solo fornisce le potenti GPU che alimentano i servizi di aziende come CoreWeave, Lambda e Nebius, ma spesso investe anche miliardi in queste stesse società per accelerare la loro capacità di espansione. In sintesi, Groq sta portando avanti una profonda trasformazione, abbandonando la produzione di chip proprietari per affermarsi come un attore chiave nelle infrastrutture AI. Il successo futuro dipenderà dalla sua capacità di costruire un modello di business redditizio e resiliente nel dinamico e competitivo settore dei neocloud.