Un dibattito acceso sta emergendo riguardo le pratiche di acquisizione e potenziale distruzione di libri rari da parte di grandi aziende tecnologiche. L'attenzione è rivolta in particolare a colossi come Amazon, che, secondo recenti indagini, starebbe acquistando un numero significativo di volumi preziosi, procedendo al taglio delle loro copertine per la scansione e l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale.

La digitalizzazione massiva e il rischio di "model collapse"

La motivazione principale dietro queste operazioni di digitalizzazione massiva, come dichiarato, risiede nella necessità di utilizzare contenuti non generati da AI.

I libri pubblicati prima del 2022 sono considerati risorse preziose per prevenire il fenomeno del "model collapse", un degrado della qualità dei modelli AI che si verifica quando questi vengono addestrati prevalentemente su testi già prodotti da altre intelligenze artificiali. Tuttavia, le modalità di acquisizione e il palese disinteresse per la preservazione fisica di questi volumi hanno sollevato numerose e aspre critiche, mettendo in discussione l'etica di tali pratiche.

L'allarme delle librerie indipendenti in Europa

Le preoccupazioni non si limitano al contesto americano. Anche le librerie indipendenti in Europa hanno segnalato ordini insolitamente grandi e sospetti, alimentando il timore che migliaia di libri siano destinati alla distruzione dopo essere stati scansionati per l'addestramento di sistemi AI.

Questi ordini, spesso composti da titoli obsoleti o poco richiesti, suggeriscono una strategia mirata all'acquisizione di dati. Si ipotizza che aziende AI o intermediari stiano acquistando volumi in massa tramite codici ISBN, per poi spedirli a punti di raccolta regionali prima del trasferimento finale per la digitalizzazione.

Implicazioni legali e la tutela del diritto d'autore

Le pratiche di distruzione e digitalizzazione non autorizzata dei libri sollevano significative questioni legali. In alcune giurisdizioni, come la Germania, la scansione non autorizzata di opere è considerata una violazione del diritto d'autore, indipendentemente dall'intento. Numerose cause legali hanno già evidenziato la complessità del quadro normativo: aziende tecnologiche hanno affrontato accuse per l'uso illecito di contenuti protetti.

Nonostante ciò, in certi casi, i tribunali hanno riconosciuto l'utilizzo di opere protette da copyright come "fair use", rendendo il panorama legale controverso e in continua evoluzione.

Un patrimonio culturale a rischio

L'impatto culturale di queste operazioni è altrettanto allarmante. La concentrazione della cultura letteraria in vasti dataset digitali, ottenuta attraverso metodi distruttivi, minaccia non solo la sopravvivenza delle librerie indipendenti, ma anche la preservazione della cultura critica della lettura. Il rischio è che un'eredità umana fondamentale venga compromessa in nome dell'innovazione tecnologica. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale e la conoscenza umana sono sempre più interconnesse, è cruciale trovare un equilibrio tra il progresso tecnologico e la protezione del patrimonio letterario e culturale. La necessità di risorse testuali autentiche e diversificate per l'AI non deve compromettere l'integrità e la disponibilità fisica dei libri, custodi della nostra storia e del nostro sapere.