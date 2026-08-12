Uber Freight è sotto i riflettori per un attacco hacker rivendicato dal gruppo Helix, che sostiene di aver sottratto quasi un milione di file dai sistemi della divisione freight di Uber. L'azienda ha confermato un “accesso non autorizzato”, ma ha dichiarato l'incidente contenuto e le attività operative non compromesse, senza però commentare la veridicità dei dati pubblicati. L'episodio evidenzia la crescente vulnerabilità della logistica digitale e della supply chain agli attacchi cyber criminali.

Dinamiche dell'attacco, impatto e precedenti

Helix ha dichiarato di aver penetrato i repository di Uber Freight e prelevato un vasto numero di file, sebbene la dinamica non sia stata confermata.

La risposta di Uber Freight ha riconosciuto l'“accesso non autorizzato”, enfatizzando il contenimento e la continuità operativa. Una violazione confermata colpirebbe la cyber-resilienza della logistica digitale, settore strategico dove affidabilità e sicurezza operativa sono cruciali, minando la fiducia dei clienti e generando richieste di audit.

Il caso si inserisce in un contesto di attacchi simili, come quello che ha colpito Klue nel giugno 2026, dove Icarus rivendicò l’accesso a dati di clienti di sicurezza informatica. Questi eventi evidenziano il rischio sistemico delle piattaforme intermedie: una singola vulnerabilità nella supply chain digitale può esporre ampie quantità di dati e infrastrutture.

Misure di risposta e prospettive future

Per affrontare la situazione, Uber Freight è chiamata a un’indagine forense, rafforzare le procedure di sicurezza (rotazione credenziali, monitoraggio log, revisione accessi, segmentazione sistemi) e notificare autorità e clienti. Cruciale è potenziare la threat intelligence e la collaborazione con enti di sicurezza. A livello strategico, il settore del trasporto merci necessita di un approccio più ampio alla resilienza informatica, con standard condivisi e maggiore trasparenza. La risposta dell'azienda sarà determinante per ridefinire la fiducia degli stakeholder e i parametri di sicurezza dell'intero ecosistema.