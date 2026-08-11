Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, si appresta a unirsi alla schiera dei miliardari americani con interessi nel calcio inglese, puntando a una quota significativa nel Liverpool FC. L'acquisizione di una partecipazione nel prestigioso club potrebbe segnare l'ingresso di Bezos nel mondo del pallone britannico. Un consorzio che include Bezos e Eduardo Saverin, co-fondatore di Facebook, mira ad acquisire almeno il 30% della squadra, la cui valutazione complessiva si attesta a circa 1,35 miliardi di sterline, equivalenti a circa 1,8 miliardi di dollari.

L'attrattiva del calcio inglese per gli investitori

Il Liverpool, annoverato tra i club calcistici più rinomati d'Europa, vanta un valore stimato di circa 6 miliardi di dollari. Questo potenziale affare rappresenterebbe il primo investimento sportivo diretto per Bezos, il quale in passato aveva già valutato l'acquisto di una squadra di football americano. Il fascino del calcio inglese è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, anche grazie al successo di produzioni televisive come “Ted Lasso” e “Welcome to Wrexham”, che hanno contribuito a romanticizzare l'idea di possedere un club britannico.

Un trend consolidato tra i magnati statunitensi

L'interesse di Bezos non rappresenta un caso isolato.

Numerosi altri miliardari americani hanno già acquisito quote in club della Premier League. Tra questi figurano Todd Boehly e Mark Walters, proprietari anche dei LA Dodgers, che hanno rilevato il Chelsea; e Woody Johnson, comproprietario dei New York Jets, che ha investito nel Crystal Palace. A questo panorama si aggiungono anche celebrità come Tom Brady e Will Ferrell, che detengono rispettivamente quote di Birmingham City e Leeds United, consolidando un fenomeno di investimento transatlantico.

La convenienza economica della Premier League

Il crescente richiamo delle squadre inglesi è motivato anche da fattori economici. Negli Stati Uniti, le opportunità di acquisire franchigie nei maggiori campionati, come la NFL e la MLB, sono spesso limitate e caratterizzate da costi proibitivi.

La Premier League, al contrario, offre una maggiore accessibilità, attraendo così investitori in cerca di nuovi e redditizi sbocchi nel settore sportivo.

Bezos: tra tecnologia, cultura e sport

L'interesse di Jeff Bezos nel calcio inglese si inserisce in una più ampia strategia personale e di immagine. Con una fortuna stimata in oltre 280 miliardi di dollari, Bezos ha progressivamente assunto negli ultimi anni un ruolo più marcato come figura culturale, influenzato anche dal suo matrimonio con Lauren Sánchez. Inoltre, Amazon ha già trasmesso in passato alcune partite di campionati europei, e Bezos manifesta crescenti interessi nel Regno Unito, come testimoniato dalla sua nuova azienda di intelligenza artificiale che mira a stabilirsi a Londra.

L'acquisizione di una quota nel Liverpool rappresenterebbe, quindi, non solo un significativo investimento finanziario, ma anche un ulteriore passo nell'espansione del suo impero personale, fondendo interessi sportivi e strategie di branding globale.