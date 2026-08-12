Meta ha lanciato ufficialmente la sua app autonoma Creator Studio per iOS, integrando funzionalità di intelligenza artificiale. L'obiettivo è supportare i creatori di contenuti nell'espansione dell'audience e nel miglioramento dell'interazione con le comunità, portando strumenti avanzati direttamente sui dispositivi mobili.

L'assistente AI per i creatori

La nuova app include un assistente AI che offre raccomandazioni personalizzate su stile, performance e engagement. I creatori possono chiedere 'Quando pubblicare?' o 'Cosa si dice nei miei commenti?', ottenendo risposte rapide e mirate, ottimizzando tempi e modalità di pubblicazione e migliorando l'interazione con il pubblico.

Gestione intelligente dei commenti

Un'altra caratteristica è lo strumento AI per la gestione dei commenti, che evidenzia i più rilevanti e propone bozze di risposte. Redatte nello stile del creatore e modificabili, aumentano l'efficienza nella moderazione delle community, rendendo il processo meno oneroso e più reattivo.

Strategia e trend: il feed delle priorità

La home dell'app presenta un feed delle priorità giornaliere con approfondimenti su performance, tracciamento obiettivi e commenti che richiedono attenzione. Spostando l'enfasi dai dati storici alle azioni future, offre un'esperienza più conversazionale. Gli strumenti per la scoperta dei trend locali permettono di capitalizzare su tendenze emergenti, fornendo contenuti pertinenti e tempestivi.

Il rilancio strategico di Creator Studio

Il rilancio dell'app Creator Studio autonoma rientra in una strategia Meta per rafforzare l'engagement sulle sue piattaforme social, in forte competizione con TikTok. Il nuovo approccio include strumenti di gestione comunitaria AI, che analizzano i commenti pubblici per segnalare interazioni importanti e redigere risposte nello stile del creatore, rispondendo alle critiche sul precedente layout. Meta ha investito quasi tre miliardi di dollari in programmi di monetizzazione (60% da Reels). Il lancio graduale prevede una fase iniziale con creatori selezionati in Canada, Stati Uniti e India, seguita da un'espansione tramite liste d'attesa pubbliche.