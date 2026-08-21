Il Nevada si afferma come un polo cruciale per l'evoluzione del trasporto autonomo, grazie alla recente approvazione della Nevada Transportation Authority. Tesla, Uber e Waymo hanno ottenuto il permesso di avviare commercialmente i loro servizi di robotaxi nella contea di Clark, che include la città di Las Vegas. Questa decisione apre la strada al dispiegamento di un massimo di 8.000 robotaxi entro i prossimi 12 mesi.

Nello specifico, Tesla ha ricevuto l'autorizzazione per schierare fino a 5.000 veicoli autonomi, mentre Waymo e Uber possono introdurre inizialmente fino a 1.000 robotaxi ciascuno.

È importante notare che Uber opererà tramite partnership strategiche con Motional, una sussidiaria di Hyundai, e con la start-up Zoox, la quale detiene già un permesso per l'impiego di 100 robotaxi a guida autonoma.

La sfida del dispiegamento su larga scala

Nonostante le ambizioni iniziali, la reale capacità di dispiegare un numero così elevato di veicoli rimane un interrogativo. Durante un incontro tra i rappresentanti delle aziende coinvolte, sono state discusse le implicazioni pratiche di tali autorizzazioni. Eric Early, ingegnere capo del progetto Cybercab di Tesla, ha chiarito che il limite di 5.000 veicoli rappresenta un tetto massimo. Ha suggerito che un obiettivo più realistico per Tesla sarebbe operare con circa 2.500 veicoli entro l'anno successivo.

Impatto sul mercato del lavoro locale

L'introduzione massiccia dei robotaxi a Las Vegas è destinata a generare una trasformazione significativa nel mercato del lavoro locale. Da un lato, le aziende promotrici prevedono la creazione di nuove opportunità lavorative legate alla manutenzione, ricarica e pulizia di questi veicoli. Dall'altro lato, l'Associazione dei Livery Operators e le compagnie di taxi locali hanno espresso forte opposizione, manifestando preoccupazione per la potenziale perdita di posti per i conducenti umani.

Restrizioni e prudenza regolatoria per Tesla

Nonostante l'approvazione generale, emergono limitazioni significative per Tesla. Sebbene l'azienda avesse richiesto l'autorizzazione per 5.000 robotaxi, il permesso attuale ne consente solo 10, con severe restrizioni regolatorie.

Questi veicoli non possono superare i 45 miglia orarie e devono operare esclusivamente all'interno di un'area geofenced definita lungo la Las Vegas Strip. È inoltre esplicitamente proibita la raccolta di passeggeri presso l'aeroporto Harry Reid International.

Questi vincoli riflettono un approccio prudente da parte delle autorità locali, volto a bilanciare l'innovazione tecnologica con la sicurezza pubblica e la regolamentazione. Un ulteriore elemento frenante alla scalabilità è l'assenza di un'esenzione di sicurezza federale per il veicolo Tesla Cybercab, che è privo di volante e pedali. Tuttavia, l'evoluzione del software autonomo, come l'atteso FSD v15, è considerata fondamentale per superare tali ostacoli nei prossimi anni.

L'introduzione dei robotaxi a Las Vegas si configura come un importante case study per l'intera industria dell'automazione veicolare, con dirette implicazioni sulla mobilità urbana e sull'occupazione futura.