Il mondo delle celebrità e quello delle startup si intrecciano spesso in modi inaspettati, talvolta generando conflitti. È il caso di Selena Gomez, rinomata cantante e attrice, ora al centro di una controversia legale legata alla sua startup di salute mentale, Wondermind. Alcuni investitori hanno infatti avviato una causa legale contro Gomez e sua madre, Mandy Teefey, accusandole di frode e violazione di contratto.

Le accuse contro Wondermind e Selena Gomez

Lanciata nel 2021, Wondermind si proponeva di offrire risorse quotidiane per la salute mentale.

Tuttavia, secondo le accuse mosse dagli investitori, la società non avrebbe mantenuto le promesse iniziali, in particolare quelle relative all'impegno personale e professionale di Selena Gomez. Gli investitori sostengono di aver versato quasi 1,2 milioni di dollari, basandosi su dichiarazioni che si sono rivelate fuorvianti riguardo al coinvolgimento della star.

Il progetto mirava a sfruttare la notorietà di Selena Gomez per creare uno spazio sicuro e accessibile dedicato ai temi della salute mentale. Le aspettative, però, non sarebbero state soddisfatte. I querelanti affermano che le promesse di partnership strategiche e lo sviluppo di un'applicazione dedicata non si sono mai concretizzati.

Dettagli della causa legale

La denuncia specifica che Selena Gomez avrebbe firmato un contratto impegnandosi a promuovere attivamente la startup, per poi disattendere tali obblighi. Questa presunta mancanza di attività promozionale avrebbe contribuito al declino dell'azienda. Inoltre, gli investitori lamentano una totale assenza di trasparenza riguardo alle difficoltà finanziarie di Wondermind, venute alla luce solo in seguito a un articolo pubblicato da The Cut nel settembre 2025.

Gli investitori affermano di essere stati tenuti all'oscuro della reale situazione aziendale fino alla pubblicazione di tali rivelazioni, subendo un danno significativo alla loro fiducia e ai loro investimenti economici.

La causa accusa inoltre Gomez e Wondermind di aver travisato le finanze della società e di aver esagerato l'entità del coinvolgimento della celebrità.

Il ruolo delle celebrità nelle startup

Questa controversia solleva interrogativi più ampi sul coinvolgimento delle celebrity nel settore delle startup. La notorietà e la capacità di attrarre capitali non sempre garantiscono il successo commerciale. Spesso le figure pubbliche possono incontrare difficoltà nel bilanciare i loro impegni professionali con le responsabilità aziendali. In situazioni di difficoltà, la trasparenza e una gestione chiara delle aspettative degli investitori diventano elementi cruciali.

Nel caso specifico di Selena Gomez, il procedimento legale metterà alla prova non solo la sua integrità personale ma anche la fiducia generale degli investitori nei progetti imprenditoriali sostenuti da celebrità.

Al momento, Wondermind non ha rilasciato commenti ufficiali in merito alla causa. Le implicazioni legali e mediatiche di questa vicenda potrebbero avere un impatto considerevole sulla reputazione e sulle future operazioni dell'azienda.