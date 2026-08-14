Uber e Pony.ai hanno annunciato oggi, 14 agosto 2026, una significativa espansione della loro collaborazione europea. L’obiettivo è mettere in servizio oltre 2.000 robotaxi in diverse città del continente, ampliando l'iniziativa già avviata a Zagabria con Verne all'inizio del 2026.

Un'espansione strategica nel mercato europeo

L'annuncio rivela l'intenzione di Pony.ai e Uber di lanciare più di 2.000 robotaxi in Europa, aggiungendo quattro nuove città, ancora non specificate, alla rete esistente a Zagabria. Questa mossa rappresenta un'accelerazione ambiziosa nel percorso di commercializzazione della mobilità autonoma intrapreso dalle due aziende, con l'obiettivo di rafforzare la loro presenza europea, capitalizzando l’esperienza positiva di Zagabria come punto di partenza.

Questo piano di espansione si inserisce nella stessa strategia globale che ha permesso a Pony.ai di lanciare il primo servizio commerciale europeo di robotaxi nella capitale croata. Tale iniziativa è stata realizzata in partnership con Verne e attraverso l'integrazione con la piattaforma Uber. In quell'occasione, Pony.ai ha fornito la tecnologia autonoma, Verne ha gestito la flotta e Uber ha attivato il servizio sulla sua vasta rete.

Modello operativo e sinergie vincenti

Il modello congiunto prevede che Pony.ai sia il fornitore del sistema di guida autonoma e dei veicoli, inclusa la famiglia Arcfox Alpha T5 sviluppata con BAIC. Uber, dal canto suo, offrirà la sua consolidata piattaforma di ride-hailing.

Partner locali, come Verne nel caso di Zagabria o analoghi operatori in altre città, si occuperanno della gestione operativa, della manutenzione e del supporto sul territorio.

Questa struttura operativa è pensata per garantire una rapida scalabilità, replicando un modello di distribuzione efficace in diverse realtà urbane. Tale approccio mantiene una notevole flessibilità nella proprietà della flotta e nella logistica di servizio, adattandosi alle specificità di ciascun mercato.

Contesto internazionale e prospettive future

La decisione di espandere il progetto europeo giunge in un momento di revisione normativa nel mercato cinese, dove Pony.ai ha affrontato una temporanea sospensione delle licenze a seguito di problemi di sicurezza riscontrati con concorrenti come Baidu.

Questa situazione ha spinto l'azienda a intensificare la sua espansione internazionale, concentrandosi strategicamente su Europa e Medio Oriente.

Parallelamente, Uber sta diversificando le sue alleanze nel settore della guida autonoma, includendo collaborazioni con Wayve a Londra e con altri attori come Baidu. Questo dimostra un approccio globale non esclusivo alla mobilità autonoma, volto a esplorare diverse soluzioni tecnologiche e partnership.

Sfide e impatto sulla mobilità europea

Se il piano di espansione procederà come previsto, l’iniziativa europea di Pony.ai e Uber potrebbe raggiungere una scala comparabile all’intero parco robotaxi gestito finora da Pony.ai a livello globale. Ciò richiederà un impegno significativo in termini di adattamento normativo, infrastrutturale e operativo nelle città europee selezionate.

Le autorità cittadine dovranno verificare la compatibilità delle normative locali con il modello driverless di livello 4 per garantirne un dispiegamento graduale e sicuro. Allo stesso tempo, i partner locali dovranno assicurare operazioni sostenibili e affidabili, consolidando la fiducia del pubblico.

In prospettiva, questa iniziativa segna una pietra miliare verso la mobilità autonoma europea, catalizzando una competizione sempre più intensa tra player globali e regionali per conquistare quote di mercato nei trasporti intelligenti. L’evoluzione del progetto sarà da seguire nel dettaglio, con l’annuncio delle città coinvolte e delle tempistiche precise, ma il rilievo dell’annuncio di oggi suggerisce un’accelerazione concreta verso una mobilità del futuro che non è più in attesa, ma in fase di distribuzione attiva.