Le smart TV di Samsung e LG sono state al centro di un dibattito sulla privacy e la sicurezza. Entrambe le aziende hanno annunciato misure contro l'uso di proxy residenziali nelle loro applicazioni, una pratica che trasforma gli apparecchi in nodi di rete per connessioni internet esterne, spesso senza il pieno consenso degli utenti. Questo fenomeno, evidenziato da recenti ricerche, solleva preoccupazioni significative per la protezione dei dati e il funzionamento dei dispositivi.

Samsung interviene contro le app con proxy

Samsung ha vietato le applicazioni che consentono la condivisione della connessione Internet degli utenti attraverso reti proxy.

La decisione è maturata a seguito di un'indagine condotta da Mnemonic, una società di sicurezza informatica. Questa ricerca ha rivelato che diverse app, alcune delle quali figuravano nella sezione "Editor's Choice" di Samsung, installavano un codice capace di trasformare le smart TV in nodi di uscita per reti proxy, persino dopo la chiusura dell'applicazione. In risposta, Samsung ha avviato la rimozione delle app problematiche e ha introdotto politiche per gli sviluppatori più stringenti, vietando l'uso di SDK proxy.

LG adotta restrizioni simili

In modo analogo, LG ha annunciato la sospensione di tutte le app che utilizzano le sue smart TV per creare nodi proxy residenziali permanenti. Indagini condotte dalla società di sicurezza informatica Spur hanno evidenziato come oltre il 42% delle applicazioni disponibili negli store di LG consentisse l'utilizzo di proxy, con una porzione considerevole che integrava gli SDK proxy.

LG sta lavorando con gli sviluppatori per eliminare questi elementi dai loro software. È stato precisato che le app che non si adegueranno a questa richiesta rischieranno la sospensione dal catalogo.

Rischi per la sicurezza e la privacy

Il nodo cruciale dei proxy residenziali risiede nella carenza di trasparenza e di un consenso informato adeguato. Una richiesta di consenso, spesso celata all'interno di un'app, non è ritenuta sufficiente per garantire che gli utenti comprendano appieno le implicazioni sulla loro privacy. Le conseguenze di tale pratica vanno oltre la mera gestione dei dati, estendendosi a potenziali violazioni della sicurezza dovute a controlli non autorizzati da parte di soggetti esterni.

Il dibattito sulla responsabilità e il consenso

Bright Data, fornitore di servizi proxy, afferma che il proprio sistema si basa su consensi informati, ottenuti tramite schermate dedicate. L'azienda enfatizza inoltre l'adozione di rigorosi processi di "know-your-customer" per garantire la legittimità degli usi del servizio. Tuttavia, la modalità di raccolta delle informazioni solleva ancora interrogativi.

Nonostante queste affermazioni, l'integrazione su vasta scala di proxy residenziali in dispositivi come le smart TV, che molti consumatori non considerano veri e propri computer, pone una sfida considerevole alla trasparenza e alla fiducia dei consumatori.

Le azioni intraprese da Samsung e LG segnano un passo significativo verso un maggiore controllo del software sulle piattaforme smart TV. Queste misure mirano a ristabilire la fiducia dei consumatori e ad assicurare un'esperienza utente più sicura, al riparo da intrusioni non autorizzate.