L'acquisto massiccio di Tesla Megapacks da parte di SpaceX, con una spesa di 329 milioni di dollari solo nel primo semestre dell'anno, evidenzia l'interconnessione strategica tra le aziende di Elon Musk. Questi ingenti investimenti, rivelati nel recente report finanziario di SpaceX, suggeriscono un complesso piano energetico volto all'efficienza.

Il ruolo chiave dei Megapacks per i data center di xAI

Gli acquisti di Tesla Megapack da parte di xAI, un'entità del conglomerato di Musk, hanno superato il miliardo di dollari dal 2024. Questo investimento sottolinea la necessità di energia affidabile per sostenere i data center di xAI e l'importanza cruciale di queste tecnologie nella gestione dei picchi di domanda energetici, essenziali per l'addestramento delle IA.

I Megapacks, infatti, forniscono un backup sostanziale e possono erogare potenza extra alle GPU quando richiesto, aiutando a stabilizzare i consumi e a ridurre i costi.

Sinergie e contraddizioni nel gruppo Musk

Questi investimenti riflettono una strategia di integrazione verticale tra le imprese di Musk: SpaceX, Tesla e xAI operano in simbiosi, condividendo tecnologie e risorse. Tuttavia, emergono contraddizioni significative. Se da un lato l'acquisto dei Megapacks punta a una gestione energetica più sostenibile, dall'altro xAI continua a sfruttare ampiamente il gas naturale per alimentare i propri data center. Questo solleva critiche rispetto alla dichiarata missione ecologica di Tesla, che mira a una “economia elettrica solare”.

L'espansione dell'infrastruttura energetica e il nodo del gas naturale

xAI ha installato 168 unità Megapack nella sua struttura di Memphis, puntando a circa 1 GWh di capacità di buffer per un fabbisogno energetico immenso, con un obiettivo di potenza di calcolo di 2 GW. Nonostante ciò, l'affidamento prevalente sul gas naturale è evidente. Il data center del Mississippi opera con quasi 50 turbine a gas, e sono stati ottenuti permessi per un impianto a Southaven con 41 turbine. Queste strutture potrebbero emettere oltre 6 milioni di tonnellate di gas serra all'anno. Un piccolo impianto solare da 100 MW annunciato a fine 2025 vicino alla struttura Colossus appare come un gesto simbolico di fronte ai gigawatt di generazione a gas implementati da xAI.

Implicazioni e prospettive future

L'acquisto massiccio di Megapacks è indubbiamente vantaggioso per Tesla Energy, che ha registrato ordini da un miliardo di dollari in meno di due anni e mezzo da un singolo cliente. Tuttavia, la dipendenza di xAI dal gas naturale getta un'ombra sull'efficacia ecologica complessiva di queste transazioni. La contraddizione tra l'uso delle batterie Tesla e le fonti energetiche non rinnovabili potrebbe minare la credibilità delle aziende di Musk nella transizione verso l'energia pulita. In conclusione, nonostante i progressi nell'accumulazione di energia tramite i Megapacks, le aziende di Musk dovranno affrontare sfide strutturali per allineare le operazioni agli ideali di sostenibilità. La crescita delle infrastrutture energetiche sarà influenzata da nuove regolamentazioni ambientali e dalla pressione pubblica per scelte realmente sostenibili.