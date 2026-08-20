TechCrunch ha annunciato il 20 agosto 2026 la lista ufficiale delle 200 startup selezionate per il programma Startup Battlefield 200, iniziativa annuale per le realtà early-stage più promettenti a livello globale. Queste aziende avranno l'opportunità di presentare i progetti a TechCrunch Disrupt 2026, dal 13 al 15 ottobre al Moscone West di San Francisco.

Un palco globale per l'innovazione

La selezione delle 200 startup deriva da un rigoroso processo di selezione tra migliaia di candidature globali. Le aziende scelte coprono settori come AI, clima, salute, fintech, robotica e consumi, valorizzando soluzioni con potenziale per ridefinire interi mercati.

Sponsor e opportunità esclusive

Google for Startups e SAP hanno supportato l’edizione 2026, offrendo risorse per crescita e visibilità internazionale. Le aziende selezionate presenteranno demo, faranno pitch a investitori globali e competeranno per un premio di 100.000 dollari equity-free e la Disrupt Cup.

Diversificazione settoriale: un elenco eterogeneo

La lista delle aziende selezionate mostra una forte diversificazione settoriale. Esempi chiave per categoria:

Agtech & food : Canopii, Delight Food Inc., GreenBox, Muju Earth Technologies, NakedPak.

: Canopii, Delight Food Inc., GreenBox, Muju Earth Technologies, NakedPak. Automotive & transportation : Cautio, Laplace Intelligence, Motion Sync Technologies, MyMonthlyCar, Neumo, Urbanchain.

: Cautio, Laplace Intelligence, Motion Sync Technologies, MyMonthlyCar, Neumo, Urbanchain. Biotech & pharmaceuticals : Alithea Biotechnology, Apertum Neuroscience, BioTrillion, BRAIV, ChemT Biotechnology, Efferon, Infiuss Health, Intero Biosystems, Lume Health Technologies, MyoGene Bio, Nanotrace, ORAIN Biotechnologies, OrganNexus, Sit Sense, StuffThatWorks, Sunny.

: Alithea Biotechnology, Apertum Neuroscience, BioTrillion, BRAIV, ChemT Biotechnology, Efferon, Infiuss Health, Intero Biosystems, Lume Health Technologies, MyoGene Bio, Nanotrace, ORAIN Biotechnologies, OrganNexus, Sit Sense, StuffThatWorks, Sunny. Cybersecurity : Apate.ai, Cerberus, Cude Labs, DetectifAI, Hardshell, Indora Labs, MagicSword Inc, PsyberCog Labs, Rein Security, Spektrum Labs, Straiker, Trotta, Tzun.

: Apate.ai, Cerberus, Cude Labs, DetectifAI, Hardshell, Indora Labs, MagicSword Inc, PsyberCog Labs, Rein Security, Spektrum Labs, Straiker, Trotta, Tzun. Edtech, fintech, media, energia pulita: le startup spaziano da BuddyPro e YNova.ai (istruzione), Allin AI e Tabby (fintech); dai media con Press Club e Sound AiSleep, fino alle clean tech

Impatto e prospettive future

L'inclusione nello Startup Battlefield 200 è un autorevole riconoscimento, che posiziona le startup come protagoniste emergenti nell'ecosistema globale.

L'esperienza a Disrupt offre visibilità, supporto strategico, preparazione al pitch e accelerazione dei finanziamenti.

I prossimi passi per le aziende selezionate

Le startup selezionate riceveranno presto istruzioni via email. Le 20 finaliste saranno rivelate in diretta il 13 ottobre, primo giorno di Disrupt.

TechCrunch conferma il suo ruolo di catalizzatore per le startup globali. Con un track record di alumni come Dropbox, Cloudflare e Discord, Startup Battlefield è un trampolino strategico per imprese early-stage con ambizioni di impatto globale.