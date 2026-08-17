Uber ha siglato un accordo strategico con Zipline, startup specializzata in consegne con droni, per integrare i suoi velivoli nella rete di distribuzione di Uber Eats. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere un milione di consegne al giorno tramite droni entro la fine del 2029. Il debutto operativo è previsto già entro la fine del 2026 nelle aree in cui Zipline è attualmente attiva, con piani di espansione in “decine di città” statunitensi.

La strategia di piattaforma aperta di Uber

Con questa mossa, Uber adotta un modello già sperimentato in altri settori, come quello dei robotaxi.

Invece di sviluppare internamente tecnologie autonome o aeree – un approccio precedentemente tentato con progetti come Elevate o l’Autonomous Technologies Group – la strategia attuale prevede l'aggregazione di partner esterni specializzati. Questo modello consente a Uber di mantenere una posizione di leadership in settori ad alta innovazione, senza assumersi interamente il rischio tecnico o normativo. Nonostante la dismissione di significativi programmi interni, l'azienda ha preservato la sua avanguardia attraverso investimenti diretti e collaborazioni con decine di aziende tecnologiche autonome.

Zipline: crescita e solidità finanziaria

Zipline si è affermata a livello internazionale grazie alle sue consegne autonome, inizialmente nel settore sanitario africano.

Oggi, la società ha superato i due milioni di consegne commerciali e ha consolidato la sua posizione finanziaria. A gennaio 2026, aveva raccolto 600 milioni di dollari di nuovi fondi, raggiungendo una valutazione di 7,6 miliardi di dollari. Successivamente, a marzo, ha completato un'estensione della Serie H, portando la raccolta totale a 800 milioni di dollari. Il suo parco droni, dotato di piattaforme P2, è progettato per consegne in aree urbane e opera già in mercati chiave come Houston e Phoenix, con espansioni imminenti ad Austin e Cleveland. La crescita settimanale del volume di consegne negli Stati Uniti supera il 15%.

L'impatto sul «quick commerce»

Secondo Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, il «quick commerce» – inteso come le consegne ultra-rapide – rappresenta un mercato potenziale ancora più vasto rispetto al delivery tradizionale.

Zipline dichiara la capacità di recapitare gli ordini in un intervallo di tempo tra i 5 e i 10 minuti, riducendo drasticamente i tempi di attesa. L'integrazione con Uber Eats ha il potenziale per trasformare radicalmente le aspettative dei consumatori, proiettando il servizio verso una nuova frontiera di velocità e disponibilità immediata.

Sfide e prospettive future

La strategia di piattaforma aperta di Uber, pur garantendo una rapida scalabilità, comporta anche delle sfide. Tra queste, la necessità di affrontare complesse questioni normative e di coordinamento con una pluralità di partner. L'esperienza pregressa con Waymo, ad esempio, ha evidenziato potenziali contrapposizioni su regolamentazioni e scadenze contrattuali.

L'affidabilità delle consegne in tempo reale tramite droni dipenderà inoltre in modo significativo dall'evoluzione delle leggi federali e locali relative agli aeromobili non pilotati.

Per Zipline, questa partnership rappresenta una notevole accelerazione. La collaborazione con un colosso globale come Uber può incrementare la densità operativa e l'efficienza economica del suo network, rafforzando ulteriormente il suo posizionamento nei centri urbani americani.

Il binomio Uber–Zipline segna un'accelerazione significativa nel delivery aereo residenziale, avvicinando un futuro in cui ordinare un pasto sarà rapido quanto inviare un messaggio. Si tratta di una sinergia che innova il concetto stesso di last mile.

Nel breve periodo, l'attenzione è rivolta all'avvio concreto del servizio entro la fine del 2026 e alla reazione del mercato delle consegne ultra-rapide. Il vero banco di prova sarà la capacità di mantenere elevati standard di velocità, sicurezza e affidabilità su scala crescente.